范國宸宣布續留富邦悍將！球團：已達合約共識之後公布細節

記者游郁香／綜合報導

被點名是富邦悍將「非常重要戰力」的范國宸，今（7）日在個人社群分享個人決定，確定繼續留在富邦拚戰，球團也隨即發出聲明回應，「雙方洽談順利融洽，已經達成合約共識，相關合約細節，則待日後確認後一併對外公布。」

范國宸表示，「感謝大家對我的關心。在今年球季結束後，我就得知自己可以行使自由球員的資格，知道這是身為球員重要的權利。」他強調富邦是他進職棒後一直待的球隊，「我自己也很喜歡球隊對球員們的照顧，以及整個球隊的環境及隊友們的氣氛！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲范國宸。（圖／富邦悍將提供）

「特別感謝富邦集團大董、二董以及育樂Joyce總經理、悍將威助副領隊一直以來對球員們的支持關心，在富邦就像是一個大家庭一樣。」范國宸說，「這段期間球團與經紀人順暢的溝通，讓我知道球團對我的重視和肯定！很快就和球隊達成合約的共識。我決定繼續留在富邦拚戰和教練、隊友們一起拚富邦的榮耀。」

最後他也要感謝悍將家人的應援，「有你們的加油聲和支持，是我們繼續努力的動力，明年歡迎你們繼續進場為我們吶喊。」

富邦悍將球團也發出聲明確認雙方將繼續合作，以下為全文：

范國宸2017年選秀會加入悍將，近年成為悍將中心打線的重要一員，也曾擔任悍將2年隊長，在2022年、2023年范國宸連續兩年拿下一壘手金手套及最佳十人一壘手雙料大獎，今年球季出賽100場，敲出91支安打、13發全壘打，打擊率2成75、長打率4成53的優異成績，其中全壘打數是生涯新高，長打率也是近六年最佳。

今年季後范國宸取得自由球員資格，悍將球團也隨即與范國宸積極洽談合約，雙方洽談順利融洽，已經達成合約共識，相關合約細節，則待日後確認後一併對外公布。

悍將球團表示，國宸是悍將重要的中生代球員，在球場上帶領年輕球員們一同拚戰，也展現穩定的打擊火力。球團也期盼透過這份新合約，讓國宸持續成為團隊的中流砥柱，無論在場上表現或隊友之間都能發揮影響力，與球隊攜手邁向新賽季的更高目標。