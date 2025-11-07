藍鳥續留主帥施奈德！2026年合約選項啟動　球團開放續約談判

▲藍鳥總教練史奈德（John Schneider）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥宣布啟用總教練施奈德（John Schneider）2026年的合約選項，並正考慮進一步延長合作；這位45歲的教頭在短短一年內，帶領球隊從74勝蛻變成美聯戰績最佳勁旅（94勝68敗），也讓他成為年度最佳總教練獎的最終入圍者。

Our Leader.

Our Skipper.



John Schneider is a Finalist for AL Manager of the Year! pic.twitter.com/KcHsmBLcUx [廣告]請繼續往下閱讀... November 3, 2025

總經理阿特金斯（Ross Atkins）於球季結束記者會上正式宣布這項決定，並盛讚施奈德的領導能力：「他和我正在討論讓這段合作更長久的可能性；施奈德的表現令人難以置信，他是球團中明確的領袖，對自己的工作極為出色，我很自豪能與他共事。」

施奈德是徹頭徹尾的「藍鳥人」，自23年前被球團選中後便未離開，他代表了這支球隊長期培養與信任的文化；今年的他也以「成長與進化」詮釋何謂現代棒球領導力。

"[We] do feel good about the free agent market... We'll get to work on the trade front as well."



Ross Atkins on adding to the starting rotation pic.twitter.com/55PE2JCWYq — Sportsnet (@Sportsnet) November 6, 2025

面對2025賽季的挑戰，施奈德坦言自己的目標是「let it rip（全力以赴）」，也就是更全面地擁抱自己的領導風格，「現代教頭」不僅是排先發、布陣戰術，還必須應對龐大的教練團、複雜的球員個性、媒體壓力等挑戰；施奈德在這方面的從容與自信，成為球員的穩定支柱。

"He's certainly put himself among the top group of managers in the game."



Mark Shapiro on John Schneider. pic.twitter.com/5wvySi1w5g — Sportsnet (@Sportsnet) November 6, 2025

內野手克萊門特（Ernie Clement）受訪時毫不掩飾對教頭的敬意：「他太棒了，他永遠支持我們。他具備所有你希望領軍者擁有的特質，他做得非常出色，若沒有他，我們不會走到這一步；他總在事情出錯時承擔責任，但當球隊成功時，他卻常得不到應有的讚美。他真的太棒了，我們能擁有他非常幸運。」

自從阿特金斯與總裁暨執行長夏皮羅（Mark Shapiro）從克里夫蘭守護者加盟藍鳥、接管球團營運以來，兩人始終強調「延續性」的價值；如今藍鳥打進世界大賽第7戰、與洛杉磯道奇激戰，證明了這項理念的成功。

"What's clear is that [Toronto] is a great place to play."



Mark Shapiro on the impact of the Blue Jays' World Series run. pic.twitter.com/fR9I9bTATh — Sportsnet (@Sportsnet) November 6, 2025

藍鳥如今被視為大聯盟的新「模範球隊」，不僅在戰績上具代表性，更展現了強大團隊文化與凝聚力；夏皮羅表示，這股更衣室化學反應正是球隊成功的根源：「這份我引以為傲的堅韌與團結，從球員之間開始，也屬於他們，而他們之所以能夠被賦權，正是因為施奈德與他的教練團。」

他補充說：「他持續在進步。這對一位領導者而言是極好的徵兆，對吧？當他們保持開放心態、持續學習、並且不斷變得更好時，就證明他們屬於頂尖行列；施奈德帶領我們度過艱難時刻，也引領我們迎向偉大的時刻。他讓整個球隊變得更強。」

隨著藍鳥的傳奇板凳教練馬丁利（Don Mattingly）在執教三季後選擇離隊，施奈德將於2026賽季面對新的助理團隊；他坦言，與馬丁利共事的時光對自己意義重大：「我小時候牆上貼滿了馬丁利的海報，能與這位前洋基巨星共事，是我職業生涯的重要篇章。」