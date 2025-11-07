運動雲

詹皇「不滿湖人」尋求交易？　消息人士：別隊想挖他放的煙霧彈

▲▼湖人詹姆斯。（圖／路透）

▲詹姆斯續留湖人卻被爆「心生不滿」，消息人士駁斥為假消息。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）休賽季執行本季的球員選項後，他的經紀人保羅（Rich Paul）曾發出一段語帶玄機的聲明，引發外界聯想。不少圈內人士一度懷疑詹皇對湖人不滿、甚至可能尋求交易。不過根據《Lakers Daily》消息來源透露，這些傳言全是「想挖角他的球隊」故意放出的煙霧彈。

報導指出，詹姆斯從未考慮要求離隊，所有有關他對紫金軍團「不開心」的聲音，都是其他球隊為了爭取這位NBA歷史得分王而散播的不實傳聞。該名消息人士直言，這些謠言的源頭，就是想得到他的球隊，他們試圖透過媒體製造話題，讓外界誤以為他想走人，但這完全不是真的。

《Lakers Daily》早在9月就指出，詹姆斯休賽季並未要求續約，單純是因為他「尚未決定」是否會在下個賽季繼續打球。現年40歲的詹皇將在12月滿41歲，是聯盟現役最年長球員，自2003年進入NBA至今已超過20年。消息人士補充，他最終目標是在長子布朗尼（Bronny James）身邊結束生涯，這也是他從未動念要求交易的關鍵原因。

▲▼湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人開季戰績亮眼，新援與主力合拍，團隊氣氛融洽。（圖／達志影像／美聯社）

湖人開季取得7勝2敗的佳績，新門面唐西奇（Luka Doncic）表現火燙，場均狂飆40分，他被視為當今最強球員之一；里夫斯（Austin Reaves）也打出生涯代表作，場均高達31.1分。

消息人士透露，詹姆斯與唐西奇、里夫斯私交深厚，3人相信湖人本季有奪冠實力。球團在總管佩林卡（Rob Pelinka）操刀下補進艾頓（Deandre Ayton）、史馬特（Marcus Smart）和拉拉維亞（Jake LaRavia），整體陣容更加完整。

這位4屆總冠軍得主預計將在11月中旬迎來賽季首秀。屆時，主帥瑞迪克（JJ Redick）將派出唐西奇、里夫斯、八村壘、詹姆斯與艾頓的先發組合，全力衝擊新賽季目標。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯唐西奇里夫斯

