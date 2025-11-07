運動雲

34轟葛里沙姆締造生涯年　洋基開出7.1億合格報價

▲葛里沙姆（Trent Grisham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛里沙姆（Trent Grisham）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

經歷職業生涯最佳球季後，紐約洋基外野手葛里沙姆（Trent Grisham）迎來重要抉擇；留隊領取高額年薪，或投入自由市場追求長約。根據消息來源指出，洋基已正式向他提出合格報價，金額高達2202萬5000美元（約新台幣7.1億），合約為期一年。

現年29歲的葛里沙姆，是洋基陣中唯一獲得合格報價的球員，這份合約相較於他上季500萬美元的年薪可說是大幅調薪；根據大聯盟規定，他必須在19日決定是否接受報價，若選擇拒絕並另投他隊，洋基將於2026年MLB選秀會中獲得一枚補償選秀權。

目前洋基外野的戰力預計將由賈吉（Aaron Judge）與多明格斯（Jasson Domínguez）領銜，並可能加入第4號新秀瓊斯（Spencer Jones），若葛里沙姆選擇離開，球隊外野仍具深度但將少一名穩定輪換人選。

葛里沙姆在2025球季出賽143場比賽，繳出打擊三圍.235／.348／.464的成績，創下多項生涯新高，包括安打數116、得分87、全壘打34、打點74、長打率與OPS（.812）、保送數82。

他在球季中談到自己的進步時曾說道：「我認為穩定的打席數對任何球員都有幫助，大部分的成果都歸功於我在心理層面的努力。」

葛里沙姆於2023年12月透過交易自聖地牙哥教士轉戰洋基，該筆交易同時讓索托（Juan Soto）披上條紋戰袍；葛里沙姆在2024年首個洋基球季僅出賽76場，打擊率.190未達預期，但在新球季重整後，他展現強勢回歸，打出堪稱生涯代表作的一年。

葛里沙姆曾在2020年與2022年兩度奪下國聯金手套獎，生涯至今效力過釀酒人（2019）、教士（2020–2023）與洋基（2024–2025）3支球隊，總計出賽766場，生涯打擊率為.218。

