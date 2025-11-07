道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

▲道奇蒙西。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇正式開啟休賽季補強行動。據《MLB.com》報導，道奇已執行三壘手蒙西（Max Muncy）1000萬美元與左投後援維西亞（Alex Vesia）355萬美元的2026年球隊選擇權，確保兩位主力續留；球團尚未正式對外證實此消息。

同時，球隊也調整了40人名單，外野手沃德（Ryan Ward） 與左投歐提茲（Robinson Ortiz） 被加入名單，使得陣容達到上限。

為此，道奇指定右投岡索林（Tony Gonsolin） 讓渡（DFA），外野手迪恩（Justin Dean）與葛羅夫（Michael Grove） 被下放至小聯盟，其中迪恩隨後被舊金山巨人隊認領。

現年35歲的蒙西近兩季僅出賽173場，但健康時依舊是道奇不可或缺的長打支柱。雖然他本季開季手感冰冷，但自4月30日起的72場比賽中，他繳出打擊率.268／上壘率.406／長打率.563的成績，wRC+高達137，隊內僅次於大谷翔平、史密斯（Will Smith） 及佛里曼（Freddie Freeman）。

道奇在他出賽的比賽中戰績為60勝40敗，反之在他缺陣時僅有33勝29敗，足見其影響力；本季他曾因左膝骨挫傷與右腹斜肌拉傷兩度進入傷兵名單。

防守方面，蒙西在三壘表現受質疑，發生11次失誤、OAA（超越平均出局數）為-6，僅位於聯盟第9百分位；然而，考量到他對打線深度的貢獻與豐富經驗，道奇決定留住這位效力最久的球員，並期待他能指導潛力新秀弗里蘭（Alex Freeland），為未來鋪路。

29歲的維西亞被視為道奇最可靠的牛棚左投之一。根據統計，過去兩季面對至少400名打者的左投中，他的預期被打擊率僅.174、三振率高達33.4%，均名列聯盟前3。

本季他以「消防員」角色出賽68場，繳出3.02防禦率並拿下5次救援，穩定了整個後段牛棚；雖然他在世界大賽期間因家庭因素短暫離隊，但仍被視為球隊不可或缺的戰力。此次執行選擇權，亦買斷了他最後一年的仲裁資格，使其可留隊至2026賽季結束。

2022年入選全明星的岡索林，近兩年受傷勢困擾，本季僅先發7場，防禦率5.00後再度手肘發炎；由於8月接受內固定支撐與屈肌清創手術，他最快要到明年球季中段才能回歸。

至於葛羅夫在3月接受右肩盂唇修復手術，預計能於2026年春訓復出，兩人皆具薪資仲裁資格。