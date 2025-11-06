上海兄弟隊徽神似中信兄弟　運動部：球團會有法律行動

▲運動部次長鄭世忠（中）。（圖／記者杜奕君攝）

文／中央社

中國將於明年舉行中國棒球城市聯賽（CPB），宣傳圖上「上海兄弟」的隊徽與中職中信兄弟相似度高，引發網友討論。運動部次長鄭世忠今天表示，CPB籌辦過程粗糙，現階段都在放風聲、試水溫，而中信球團面對爭議，會有一些法律行動。

中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年上路，但近日釋出的宣傳圖中「上海兄弟」的隊徽與中華職棒球團中信兄弟的隊徽相似度高，引發網友討論，中信育樂公司昨天透過聲明指出，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權將採取必要措施。 媒體關注「上海兄弟」是否為中信集團贊助，行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時表示，相關企業昨天已有聲明說明，而國內職棒發展部分，台灣有非常優秀的職棒人才，職棒環境也遠優於中國，運動部會持續關注後續。

運動部次長鄭世忠在記者會補充表示，CPB的籌備非常粗糙，現階段都是在放風聲試水溫，昨天中信育樂也已經出面否認參與，球團針對爭議會有一些法律行動。

鄭世忠說，棒球是台灣的國球，與民眾有相當程度的感情連結，運動部未來將透過跨部會一起守護國球、棒球人才以及球迷的權益，如同中華職棒會長蔡其昌所提，職業運動很競爭，唯有壯大自己才不怕別人競爭，所以運動部將持續支持中華職棒聯盟以及各級學校的棒球發展。

▲「上海兄弟」的隊徽與中職中信兄弟相似度極高。（圖／取自中國棒球城市聯賽官方社群）

至於跨部會協助面向，鄭世忠表示，跨部會合作經驗如過去結合國發會的公建計畫改善職棒觀賽環境，12強前也協助中華職棒組訓、情蒐，成績也變得更好、擴大球迷人數，帶動國內棒球經濟，目前則是嘗試與國科會合作，增設球場高解析度鏡頭等，捕捉球員在場上的表現、球動態追蹤等，提升觀賽體驗，目標將中華職棒球團表現更提升，壯大起來，就不會怕對岸或是全世界職業球團的競爭。

陸委會文教處副處長陳威豪指出，政府對於體育交流立場一致，希望在符合政府法令規範原則下，健康有序地進行，且不管是赴陸投資或是到大陸任職也都有相關法令規範，提醒民眾赴陸的話，務必要注意相關的風險。