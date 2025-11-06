世界冠軍貝茲、史密斯等球星現身！湖人主場致敬道奇2連霸

▲湖人致敬道奇奪冠。（圖／截自洛杉磯湖人X）

洛杉磯體壇沉浸於冠軍榮耀，NBA湖人隊今（6）日在主場對陣聖安東尼奧馬刺，特別舉行致敬儀式，向剛奪下2025年世界大賽冠軍的MLB道奇隊獻上祝福。

根據《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）報導，今日湖人主場賽事將有多位道奇明星球員到場觀賽，包括貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）、T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與菲利普斯（Evan Phillips），他們將坐在場邊，一同參與這場全城慶祝連霸榮耀的盛會。

今年世界大賽，道奇在與多倫多藍鳥的對決中鏖戰7場，最終於G7上演驚心動魄的11局延長勝利。這次勝利讓道奇成為自1998至2000年紐約洋基以來，首支完成世界大賽2連霸的球隊，日前冠軍遊行吸引了大量人潮，而湖人的致敬儀式，則將成為洛杉磯全城慶典的下一站。

這場慶祝活動對洛杉磯體壇更具特殊意義，道奇老闆華特（Mark Walter）於上周正式獲准成為湖人隊新任主要股東，現同時掌管2支洛杉磯最具代表性的球隊，使2大傳奇球團的聯繫更為緊密。同時身兼道奇小股東與湖人傳奇球星的魔術強森（Magic Johnson）也表達了對球隊持續成功的自豪。