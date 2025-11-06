運動雲

>

世界冠軍貝茲、史密斯等球星現身！湖人主場致敬道奇2連霸

▲▼湖人致敬道奇奪冠。（圖／截自洛杉磯湖人X）

▲湖人致敬道奇奪冠。（圖／截自洛杉磯湖人X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯體壇沉浸於冠軍榮耀，NBA湖人隊今（6）日在主場對陣聖安東尼奧馬刺，特別舉行致敬儀式，向剛奪下2025年世界大賽冠軍的MLB道奇隊獻上祝福。

根據《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）報導，今日湖人主場賽事將有多位道奇明星球員到場觀賽，包括貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）、T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與菲利普斯（Evan Phillips），他們將坐在場邊，一同參與這場全城慶祝連霸榮耀的盛會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年世界大賽，道奇在與多倫多藍鳥的對決中鏖戰7場，最終於G7上演驚心動魄的11局延長勝利。這次勝利讓道奇成為自1998至2000年紐約洋基以來，首支完成世界大賽2連霸的球隊，日前冠軍遊行吸引了大量人潮，而湖人的致敬儀式，則將成為洛杉磯全城慶典的下一站。

這場慶祝活動對洛杉磯體壇更具特殊意義，道奇老闆華特（Mark Walter）於上周正式獲准成為湖人隊新任主要股東，現同時掌管2支洛杉磯最具代表性的球隊，使2大傳奇球團的聯繫更為緊密。同時身兼道奇小股東與湖人傳奇球星的魔術強森（Magic Johnson）也表達了對球隊持續成功的自豪。

關鍵字： NBAMLB洛杉磯湖人洛杉磯道奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

軟銀密切接觸徐若熙！邀參觀球團設施　爭奪戰白熱化

軟銀密切接觸徐若熙！邀參觀球團設施　爭奪戰白熱化

二軍地獄級宿舍！領隊已赴現場確認「談超過一小時」　選手聲音虛心接受

二軍地獄級宿舍！領隊已赴現場確認「談超過一小時」　選手聲音虛心接受

34年來最狂！道奇藍鳥世界大賽G7　美日加5100萬人收看締收視新高

34年來最狂！道奇藍鳥世界大賽G7　美日加5100萬人收看締收視新高

水手季後英雄波蘭柯拒絕選擇權成自由球員　球團盼續留穩內野

水手季後英雄波蘭柯拒絕選擇權成自由球員　球團盼續留穩內野

「或許明年打完就休息」李振昌達到平野的目標　戴眼鏡領獎有原因

「或許明年打完就休息」李振昌達到平野的目標　戴眼鏡領獎有原因

威能帝奪年度MVP！包辦台灣大賽MVP　史上第4人

威能帝奪年度MVP！包辦台灣大賽MVP　史上第4人

畢伯回歸藍鳥！執行2026年球員選項　讚球隊文化「難以言喻」

畢伯回歸藍鳥！執行2026年球員選項　讚球隊文化「難以言喻」

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

熱門新聞

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

軟銀密切接觸徐若熙！邀參觀球團設施　爭奪戰白熱化

二軍地獄級宿舍！領隊已赴現場確認「談超過一小時」　選手聲音虛心接受

34年來最狂！道奇藍鳥世界大賽G7　美日加5100萬人收看締收視新高

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉

2勝利之球呢？弗里曼親手交給他

3泰國隊來台移訓、中國職業聯賽重啟

4軟銀邀徐若熙參觀球團設施

5樂天領隊牧野幸輝談宿舍風波

最新新聞

1韓職救援王高祐錫下季續留美國

2蟻人回歸首秀拿15分　灰狼遭尼克打爆

3羅佩琳走出低潮　目標拚亞運57秒大關

4確定山本不是機器人？羅伯斯：大谷才是

5米歇爾本季新高46分　騎士喜迎2連勝

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【神明也遭殃？】媽祖像黃金、珊瑚被偷光 進安宮損失恐逾3千萬！

【101豪奢招待所曝】太子集團在台詐騙洗錢！ 爆乳總經理特助15萬交保

【美國重大空難】UPS貨機墜毀燃油外洩燒火球！

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366