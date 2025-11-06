謝淑薇3連勝鎖定分組第1　5度晉級WTA年終賽女雙4強

▲謝淑薇與奧絲塔彭科小組賽3連勝晉級4強。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇與拉脫維亞名將「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko），聯手出征2025年WTA年終總決賽，今（6）日凌晨在小組賽最終戰以6比3、6比1擊敗美國穆罕默德（Asia Muhammad）、荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs），3戰全勝鎖定分組第1、晉級4強，展現驚人統治力。

本場比賽首盤雙方互破發球局，台拉組合在盤尾關鍵時刻完成破發，先下一城。次盤開局一度落後，但兩人迅速穩定節奏，連下5局反超，最終僅用兩盤就以6比3、6比1直落二獲勝。整場比賽展現出謝淑薇在網前靈巧的手感與「O妹」的強力底線火力，完美融合「柔與剛」的拍檔默契。

謝淑薇與奧絲塔朋科一路強勢，連續擊退溫網、法網與印地安泉冠軍組合，以3連勝、分組第1之姿晉級，這也是謝淑薇生涯第5度闖入年終總決賽4強。

▲謝淑薇第5度闖入年終總決賽4強，狀態依舊火熱。（圖／達志影像／美聯社）

另一場焦點戰中，曾與謝淑薇合作過的比利時名將梅騰絲（Elise Mertens）攜手俄羅斯好手庫德梅託娃（Veronika Kudermetova），以6比3、6比3擊敗本屆頭號種子、義大利金牌搭檔艾拉妮（Sara Errani）與保莉妮（Jasmine Paolini），搶下最後一張4強門票。這對組合曾於2022年奪下年終賽冠軍，今年再度聯手，雖在首戰不敵台拉組合，但後續表現穩定，也間接「助攻」謝淑薇提前晉級。

台拉組合4強賽將對上「Liezel Huber組」的第2名，可能是加拿大達布羅絲基（Gabriela Dabrowski）、紐西蘭勞特利芙（Erin Routliffe），或是巴博絲（Timea Babos）、史蒂法妮（Luisa Stefani）。準決賽將於周五登場，球迷期待「台拉連線」再度上演經典一戰。

謝淑薇曾在2013年與中國選手彭帥搭檔奪下年終女雙冠軍，本屆總獎金創下新高、達1550萬美元，其中雙打獎金為310萬美元，每場勝利都能增加獎金積分。若台拉組合能一路5連勝封后，將抱回113萬9000美元的巨額獎金。