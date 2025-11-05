運動雲

蔣少宏談徐若熙旅外「祝福大於捨不得」　感謝隊友助力奪下金手套

▲味全龍蔣少宏。（圖／味全龍提供）

▲蔣少宏。（圖／味全龍提供）

實習記者蘇嘉偉／高雄報導

味全龍捕手蔣少宏今（5）日出席中華職棒頒獎典禮，談到王牌投手徐若熙可能旅外的議題，他坦言有些「不捨」，但更多的是「祝福」。

蔣少宏本季持續坐鎮主戰捕手位置，今年共566次守備機會，有497次刺殺、66次助殺及32次阻殺，阻殺率0.457，守備率0.995，順利拿下生涯第2座捕手金手套獎。

蔣少宏坦言，獲獎關鍵在於隊友的支持與默契，「投手會配合做快投，野手在我傳歪時能幫忙補救，讓我完成阻殺，今年真的很感謝他們的幫助，讓我有更好的成績。」

談到本季調整重點，蔣少宏指出，過去傳球穩定性不佳是必須克服的問題，今年在丟球的穩定度與姿勢細節上都有進步。

他強調，希望明年能維持穩定，不讓表現有太大落差，「但最終目標還是球隊能拿下總冠軍，團隊永遠比個人更重要。」

對於未能入選年度最佳九人是否感到遺憾，蔣少宏語氣平穩，「那就之後再努力，讓整體表現更好一點，這是我還要繼續努力的目標。」

他也誠摯祝福徐若熙若能順利挑戰旅外，「他是有說過，可以去看外面的世界，像日本投手一樣去美國挑戰，拿出最好的表現給大家看，我們台灣的選手是不錯的。」

至於是否會不捨這位多年搭檔，蔣少宏露出笑容說，「不會啦，就是祝福他，祝福大於捨不得。」

