不要放棄！30次救援王林詩翔致詞感謝眾人　：感謝自己撐過挫折　

▲中華職棒頒獎典禮林詩翔。（圖／記者蘇嘉偉攝）

記者胡冠辰／高雄報導

中華職棒頒獎典禮今晚（5日）於高雄萬豪酒店登場，台鋼雄鷹終結者林詩翔榮獲年度救援王，同時入圍新人王，以穩定表現與堅定心態成為球迷矚目的焦點。

現場他脖子上佩戴的特製領結格外吸睛，靈感來自球隊吉祥物Takao的尾羽，他笑說：「是他給我一對翅膀，讓我飛。」

林詩翔在頒獎前接受媒體訪問時表示，這份榮譽對他而言意義非凡：「新人王，謝謝大家！感謝自己努力撐過比較辛苦的時間，也感謝所有教過我的教練。」

他特別感謝洪總給予上場機會，以及橫田久則教練和其他教練團在自己狀況不佳時，提供調整技巧與建議。

他同時提到隊友與學長的支持也功不可沒：「場上遇到危機時，學長會來跟我講話；隊友也全力守每一球，真的很感謝他們。」

談到過去「比較辛苦的時間」，林詩翔回憶起第一次落選時的低潮：「那時候會懷疑自己，重點就是要怎麼爬起來，」他認為得獎並非一蹴可幾，而是靠持續努力累積而來：「會是你的就是你的，不是你的就是要再努力才會接近它。」

除了球場表現，他的造型也成為頒獎典禮話題。林詩翔特別製作了一條以Takao尾羽為靈感的領結，並幽默稱其為「啾啾」：「每次上場他都幫我開門，我想帶著他一起來。」

作為球隊救援王牌，林詩翔本季多次在關鍵局穩住比賽。他表示，即便遇到救援失敗，也不會過度焦慮：「不會想太多，就睡覺。比賽完就好好準備下一場。」他謙虛認為新人階段最重要的是累積經驗、學習調整，以持續提升對比賽的掌控力。

從數據到心態，林詩翔展現出職業選手的成熟與專注，他最後提及，得獎感言雖然準備了很久，但最重要的是把想感謝的人都說出來：「準備滿久，還是要練習一下，不然怕講到卡住。」

典禮中，林詩翔先感謝特地前往高雄的長官來賓以及球迷，隨後他說「今天能夠得到救援王這個獎項，我要感謝上帝給我這個榮耀，以及一路上幫助過我的貴人；最重要感謝台鋼球團，謝會長、王董事長、東洋領隊、給我這個機會加入這個團隊。」

接著林詩翔感謝家人一直以來對他的支持與鼓勵，「也要謝謝我的女朋友，在我背後默默支持我，我要感謝台鋼教練團，洪總，不斷給我機會上場，提醒我練習要往上衝，努力地向前看。」

他進一步感謝二軍林政賢總教練、蔡老師，以及所有教練團在細節上的指導，「謝謝投手群教練團，橫田教練、福永教練、葉教練、蕭教練、沈教練，給我最扎實的訓練，讓我能在每場比賽中發揮最好表現，」林詩翔也不忘感謝體能教練李教練與林大展教練，「謝謝你們幫助我在體能上維持巔峰狀態。」

此外，他提到學長與隊友的相互支持：「感謝台鋼學長、隊友及捕手群，謝謝你們在球場上鼓勵我、幫助我守下每一顆球，」他也特別向過往各階段的教練表達敬意，「三民國小、泰源國中、平鎮高中、玉里高中、嘉義大同技術學院、屏東紅尾成棒隊，謝謝你們教練，有你們的教導，才有今天的我。」

林詩翔也提到，感謝中信兄弟球團在自主培訓期間提供良好的訓練環境，以及美津濃贊助球具，「這些支持都讓我能夠在舞台上全力以赴。」

他最後把感謝送給所有球迷：「謝謝台鋼球迷以及支持中華職棒的球迷，有你們的支持，讓我們球員更有動力往前。也要謝謝TAKAO，每次上場幫我開門。」

最後林詩翔鼓勵還在努力的球員，「相信你們，有一天一定會有成果，所以不要放棄，一定會有不可思議的發現。謝謝大家。」

關鍵字： 中華職棒頒獎典禮林詩翔

