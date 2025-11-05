張閔勛榮獲最佳9人捕手獎　許願下一步挑戰金手套

▲張閔勛。（圖／記者蘇嘉偉攝）



記者胡冠辰／高雄報導

2025中華職棒年度頒獎典禮今晚（5日）於高雄萬豪酒店登場，樂天桃猿捕手張閔勛首度入選「年度最佳9人捕手」，職棒生涯第10年迎來個人代表作；他笑說開獎時正在收東西，直到朋友傳來簡訊「恭喜」才發現自己中獎，直呼「這真的是豐收的一年！」

張閔勛表示，過去幾週球隊仍在備戰挑戰賽與總冠軍賽，壓根沒想過會得獎：「其實那段時間都還在準備比賽，不會去多想；後來收到訊息才知道得獎，真的很開心。不過我覺得『豐收』不是指個人獎，而是球隊拿到總冠軍，對我來說意義更大。」

這是他生涯首次參加頒獎典禮，也讓他興奮又新鮮，他笑說為此特別挑選西裝：「球隊總冠軍，全隊都要來，我就趕快打電話處理西裝；原本想穿白色或亮色系，但球隊規定盡量深色，所以我挑了深色裡偏亮的款式，希望呈現一點『低調奢華』，畢竟不知道什麼時候還能再上台領獎，今天就想好好享受。」

談到首次走上頒獎紅毯，他幽默說：「我本來以為走紅地毯只有結婚的時候才有機會，結果今天竟然真的走到了，蠻特別的！」

至於未來目標，張閔勛提及：「人家說被嘲笑的夢想才值得實現，我想挑戰金手套，」他也謙虛補充：「就努力啦，繼續加油。」

回顧本季成績，張閔勛在95場出賽中打出89支安打、4轟與34打點，多項數據創生涯新高；他最後特別感謝樂天總教練古久保健二的信任：「教練給我很多機會，就算我打不好也讓我繼續上場，讓我找回信心和節奏，這對我幫助很大。」