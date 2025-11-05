運動雲

>

張閔勛榮獲最佳9人捕手獎　許願下一步挑戰金手套

▲張閔勛。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲張閔勛。（圖／記者蘇嘉偉攝）

記者胡冠辰／高雄報導

2025中華職棒年度頒獎典禮今晚（5日）於高雄萬豪酒店登場，樂天桃猿捕手張閔勛首度入選「年度最佳9人捕手」，職棒生涯第10年迎來個人代表作；他笑說開獎時正在收東西，直到朋友傳來簡訊「恭喜」才發現自己中獎，直呼「這真的是豐收的一年！」

張閔勛表示，過去幾週球隊仍在備戰挑戰賽與總冠軍賽，壓根沒想過會得獎：「其實那段時間都還在準備比賽，不會去多想；後來收到訊息才知道得獎，真的很開心。不過我覺得『豐收』不是指個人獎，而是球隊拿到總冠軍，對我來說意義更大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這是他生涯首次參加頒獎典禮，也讓他興奮又新鮮，他笑說為此特別挑選西裝：「球隊總冠軍，全隊都要來，我就趕快打電話處理西裝；原本想穿白色或亮色系，但球隊規定盡量深色，所以我挑了深色裡偏亮的款式，希望呈現一點『低調奢華』，畢竟不知道什麼時候還能再上台領獎，今天就想好好享受。」

談到首次走上頒獎紅毯，他幽默說：「我本來以為走紅地毯只有結婚的時候才有機會，結果今天竟然真的走到了，蠻特別的！」

至於未來目標，張閔勛提及：「人家說被嘲笑的夢想才值得實現，我想挑戰金手套，」他也謙虛補充：「就努力啦，繼續加油。」

回顧本季成績，張閔勛在95場出賽中打出89支安打、4轟與34打點，多項數據創生涯新高；他最後特別感謝樂天總教練古久保健二的信任：「教練給我很多機會，就算我打不好也讓我繼續上場，讓我找回信心和節奏，這對我幫助很大。」

關鍵字： 中華職棒頒獎典禮樂天桃園張閔勛

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

大谷翔平愛妻真美子用「舊iPhone」登熱搜　球迷讚：更喜歡她了

大谷翔平愛妻真美子用「舊iPhone」登熱搜　球迷讚：更喜歡她了

【不是他的婚禮卻哭最真】伴郎感動落淚全桌笑翻

熱門新聞

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1泰國隊來台移訓、中國職業聯賽重啟

2勝利之球呢？弗里曼親手交給他

3中國職棒將啟動！上海兄弟隊徽惹議

4上海兄弟太象了！中信、會長發聲

5林安可缺席中職頒獎典禮

最新新聞

1張閔勛許願下一步挑戰金手套

2高塩看好詩翔新人王：9上是他就完蛋

3桃猿食宿爭議！吉力吉撈看到照片嚇到

4NBA灌籃王之子小萊德取得我國護照

5統一3將行使FA！陳傑憲祝福又羨慕

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

【藥頭落網】9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！　富家女留學返台淪「上流藥頭」

當你直播連線到始源 但0人相信你...

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366