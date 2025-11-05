獅3主力含「2鬼」FA！陳傑憲私心給祝福　笑言：加減有點羨慕啦

▲林安可。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一獅陣中今年3人申請FA，包括林安可行使海外FA，另外外野手蘇智傑、捕手林岱安則投入國內自由球員市場。對於3位隊友行使自由球員權利，「三鬼之一」陳傑憲表示理解，並給予「祝福」，他也笑說，「加減有點羨慕啦，我可能這輩子沒機會提FA。」

「重點是蘇智傑FA！」陳傑憲今天看到新聞如此說道，不過他也表示，如果換作是他本人，同樣會選擇行使，「每個人都有這個權利。如果是我，我也會想提。打球不就是要往更好的環境、更好的薪資去嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，能提出FA，代表球員本身年資足夠、表現穩定、能力被看見，才有資格爭取下一份更好的合約，「我相信應該是外面有其他球隊詢問，他才會提。這代表他的能力受到肯定，這件事情本身就是好事。」

陳傑憲認為，雖然蘇智傑、安可與林岱安對統一的重要性不言而喻，若離隊對球隊戰力勢必造成影響，但站在「朋友」立場，他希望三人都能獲得更好的待遇與發展，「身為選手，每個人都在為自己的身價努力，不只是他們，大家都是。」

對於林安可將挑戰旅外，他也給予肯定，「能有旅外機會，代表能力被看見。中職裡能走出去的不多，他的努力證明他做得到。」

至於林岱安，他則直言其市場競爭力強，「他是資深主力捕手，能力很明確。捕手本來就是市場上容易被鎖定的對象，我相信會有不少隊虎視眈眈。」

陳傑憲也笑稱，加減有點羨慕隊友有這機會提出FA，「我自己是統一球團用很大的金額簽下來的，我也很感謝統一對我的信賴與肯定，我可能這輩子沒機會提FA。」

「所以他們有機會提，也是好事，因為可以知道自己在市場上的價值。 」他說，「但有這機會的人，我真心祝福他們能去到更好的地方。如果最後能回到統一，那當然更棒。」