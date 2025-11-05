運動雲

>

獅3主力含「2鬼」FA！陳傑憲私心給祝福　笑言：加減有點羨慕啦

▲林安可、林岳平、陳傑憲。（圖／統一獅提供）

▲林安可。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一獅陣中今年3人申請FA，包括林安可行使海外FA，另外外野手蘇智傑、捕手林岱安則投入國內自由球員市場。對於3位隊友行使自由球員權利，「三鬼之一」陳傑憲表示理解，並給予「祝福」，他也笑說，「加減有點羨慕啦，我可能這輩子沒機會提FA。」

「重點是蘇智傑FA！」陳傑憲今天看到新聞如此說道，不過他也表示，如果換作是他本人，同樣會選擇行使，「每個人都有這個權利。如果是我，我也會想提。打球不就是要往更好的環境、更好的薪資去嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，能提出FA，代表球員本身年資足夠、表現穩定、能力被看見，才有資格爭取下一份更好的合約，「我相信應該是外面有其他球隊詢問，他才會提。這代表他的能力受到肯定，這件事情本身就是好事。」

陳傑憲認為，雖然蘇智傑、安可與林岱安對統一的重要性不言而喻，若離隊對球隊戰力勢必造成影響，但站在「朋友」立場，他希望三人都能獲得更好的待遇與發展，「身為選手，每個人都在為自己的身價努力，不只是他們，大家都是。」

對於林安可將挑戰旅外，他也給予肯定，「能有旅外機會，代表能力被看見。中職裡能走出去的不多，他的努力證明他做得到。」

至於林岱安，他則直言其市場競爭力強，「他是資深主力捕手，能力很明確。捕手本來就是市場上容易被鎖定的對象，我相信會有不少隊虎視眈眈。」

陳傑憲也笑稱，加減有點羨慕隊友有這機會提出FA，「我自己是統一球團用很大的金額簽下來的，我也很感謝統一對我的信賴與肯定，我可能這輩子沒機會提FA。」

「所以他們有機會提，也是好事，因為可以知道自己在市場上的價值。 」他說，「但有這機會的人，我真心祝福他們能去到更好的地方。如果最後能回到統一，那當然更棒。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

大谷翔平愛妻真美子用「舊iPhone」登熱搜　球迷讚：更喜歡她了

大谷翔平愛妻真美子用「舊iPhone」登熱搜　球迷讚：更喜歡她了

【硬闖五級颶風】衝進「梅麗莎」颶風核心　氣象偵察機遇亂流猛甩

熱門新聞

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1泰國隊來台移訓、中國職業聯賽重啟

2勝利之球呢？弗里曼親手交給他

3中國職棒將啟動！上海兄弟隊徽惹議

4上海兄弟太象了！中信、會長發聲

5林安可缺席中職頒獎典禮

最新新聞

1張閔勛許願下一步挑戰金手套

2高塩看好詩翔新人王：9上是他就完蛋

3桃猿食宿爭議！吉力吉撈看到照片嚇到

4NBA灌籃王之子小萊德取得我國護照

5統一3將行使FA！陳傑憲祝福又羨慕

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

【藥頭落網】9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！　富家女留學返台淪「上流藥頭」

當你直播連線到始源 但0人相信你...

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366