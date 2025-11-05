台日高中棒球交流賽睽違8年復辦！黑豹旗冠軍迎戰甲子園冠軍

▲ 沖繩尚學首奪夏季甲子園冠軍，12月新莊見證菁英大戰 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

為深化台日棒球交流，中華民國棒球協會與日本高等學校野球聯盟（高野連）達成共識，將於今年12月25日至27日在新莊棒球場恢復舉辦「2025台日高中棒球交流對抗賽」。屆時將由今年中信盃黑豹旗的冠軍、亞軍隊伍，分別對戰日本北海道聯隊與九州聯隊，上演台、日高中球界的菁英對決。

台日高中交流賽曾於2015年至2017年舉行，之後因故中斷。中華棒協理事長辜仲諒去年赴日與高野連會長會面，雙方針對恢復交流達成共識，並決議自今年重新啟動。

辜仲諒表示，這項賽事不僅有助於提升兩國青年選手的技術與比賽經驗，更是以棒球促進國際交流、推動亞洲棒球發展的重要一步。

值得關注的是，今年日本夏季甲子園優勝校 沖繩尚學 的王牌投手 新垣有絃，確定隨日本九州聯隊來台參賽。屆時可能與今年黑豹旗冠軍正面交鋒，形成「甲子園冠軍 vs 黑豹旗冠軍」的話題對戰，備受球迷期待。

本屆黑豹旗決賽將於11月30日在新莊棒球場舉行，熱門隊伍新北穀保家商與桃園平鎮高中有機會在16強提前相遇，也意味著自首屆黑豹旗以來，兩大青棒強權中將至少有一隊無緣四強，戰況勢必精彩。

交流賽為期三天，共安排6場比賽，每日兩戰，完整賽程稍後由棒協公布。