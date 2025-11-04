道奇瞄準3連霸　美專家點休賽季4大補強目標

▲大谷翔平、山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇在2025年完成衛冕，6年內3度奪下世界大賽冠軍，奠定近代棒壇的王朝地位，然而對其他29支球隊而言，更可怕的是這支球隊仍未停止進化。

在沒有薪資上限的制度下，道奇擁有充裕資源與堅實核心，可能透過再度豪砸自由球員市場強化陣容，挑戰3連霸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國《FanSided》專欄作者拉特曼（Zachary Rotman）撰文指出，道奇休賽季有4大引援目標。

牛棚補強首選：蘇亞雷斯（Robert Suarez）

道奇本季最明顯的弱點在牛棚，若能從分區宿敵聖地牙哥教士手中搶下蘇亞雷斯，將是雙重打擊。

蘇亞雷斯近2年累積76次救援為全大聯盟之最，防禦率低於3，若他能在洛杉磯維持穩定，道奇後段戰力將大幅升級。

火力延伸方案：比薛特（Bo Bichette）

來自多倫多藍鳥的主力打者比薛特，是今冬最具吸引力的內野自由球員之一，他近5年有4季超過175支安打，打擊穩定且關鍵時刻更具威脅。

拉特曼指出，道奇可視情況安排他改守二壘或三壘，填補潛在空缺，為打線再添深度。

壓軸終結者：迪亞茲（Edwin Díaz）

若道奇希望後段防線更穩，迪亞茲將是最保險的選擇，這位守護神本季繳出1.63防禦率與98次三振，狀態仍巔峰，對道奇而言，他能提供季後賽關鍵的最後3個出局數保險。

外野強化重點：塔克（Kyle Tucker）

道奇外野仍有補強空間，本季例行賽第3外野手未固定，時常輪替，塔克自2021年以來攻擊指數（wRC+）達143，位列全聯盟前十，若他加盟道奇，不僅能彌補外野戰力缺口，更能讓打線再升級。