「這不是Niki嗎？」山本緋聞女友藏身道奇大嫂團！日媒猜婚事近了

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天在洛杉磯市區舉辦封王遊行。 除了大谷翔平與妻子真美子一同現身、甜蜜同框外，其他日本球員的「太太團」也成為焦點。

有眼尖粉絲發現，一名疑似Niki（丹羽仁希）的女子出現在美國電視台《NBC4》主播索里斯（Mario Solis）的Instagram影片中。

影片拍攝的是道奇球員家屬和親友在球隊奪冠後，步入球場準備參加封王典禮的場景。畫面末段，一位戴著黑色帽子、身穿灰色開襟外套的亞洲女性低調現身，被認為正是Niki。 在社群平台上，有留言指出：「這不是Niki嗎？看來她和山本投手還在交往呢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息指出，MLB傳統上允許球員的妻子、未婚妻或女友一同參與球隊慶典。若影片中的女子確為Niki，意味著她可能以「正式女友」身份亮相，與道奇大嫂團互動。

兩人戀情最早在去年11月曝光，當時一名在洛杉磯的攝影師在TikTok上上傳影片，拍到山本與一名女性一同現身比佛利山莊。 當對方問「你是Yoshinobu嗎？」時，山本靦腆回答「Yes」，旁邊的女性則大方笑著自我介紹「Niki！」，影片瞬間在日本爆紅，引發媒體爭相報導。

隨著山本從日職轉戰美職後一路封王，網路上也出現「Niki是幸運女神」的說法。 「從他與Niki傳出交往後，幾乎場場神表現。球迷甚至笑稱她是『開運姊姊』，證明了所謂的『旺夫體質』。」

一位體育記者指出。 Niki比山本年長2歲，外界也認為兩人若真持續交往，有日本媒體預測，山本或許將在今年休賽季正式宣布婚訊。

▲ 山本由伸與傳出熱戀的模特兒Niki 傳聞再起，疑似畫面曝光於美媒記者的慶祝影片中 。（圖／截自道奇IG、丹羽仁希IG）