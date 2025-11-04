運動雲

山本由伸入圍國聯賽揚獎最終名單　挑戰日本投手史上首位得主

（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）於美國時間3日（日本時間4日）公布由美國棒球記者協會（BBWAA）評選的年度獎項最終候選名單。洛杉磯道奇隊投手山本由伸（27）入圍國家聯盟賽揚獎（Cy Young Award）最終名單，有望挑戰日本投手史上首位得主的殊榮。

轉戰美職第二年的山本，今年首次在開幕戰擔任道奇先發投手，整季表現穩定。共登板30場，投出12勝8敗、防禦率2.49，並有18場優質先發，展現頂級王牌水準。他也首度入選全明星賽，9月6日（台灣時間7日）對金鶯之戰更一度投到9局2出局仍無安打，創下驚艷全場的代表作。

山本在季後賽共出賽6場，繳出5勝1敗、防禦率1.45的驚人數據。於世界大賽第2戰完投勝後，成為自2001年響尾蛇投手席林（Curt Schilling）以來，睽違24年再度達成「季後賽連兩戰完投」紀錄的投手。

在第6戰則再度主投6局僅失1分，隔日第7戰連續登板又以2.2局無失分助隊封王，拿下個人第3勝，並成為繼2009年松井秀喜（洋基）後，16年來首位奪得世界大賽MVP的日本球員。

與山本共同入圍國聯賽揚獎包括匹茲堡海盜強投保史金恩茲（Paul Skenes），本季戰績10勝10敗，以防禦率1.97成為本季唯一投進1字頭的先發投手；另一位則是費城人左投桑切斯（Cristopher Sanchez），以13勝、防禦率2.50，多達22場優質先發並列聯盟最多。

至於拿下聯盟最多17勝的佩拉爾塔（Freddy Peralta，釀酒人）則意外落選。得主將於美國時間12日（台灣時間13日）正式公布。

