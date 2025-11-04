道奇隊封王遊行完將前進白宮！　大谷連2年見川普

▲洛杉磯道奇隊封王遊行。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

洛杉磯道奇隊1日以激烈延長賽擊敗多倫多藍鳥隊，奪得2025年世界大賽冠軍，成為25年來首支成功衛冕世界大賽冠軍的球隊。這場緊張刺激的第七戰，道奇在只剩兩個出局機會時，由36歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）轟出追平全壘打，將比賽帶入延長賽，最終由史密斯（Will Smith）在第11局敲出致勝全壘打，為洛城帶來勝利。川普發文祝賀，並邀請道奇隊前往白宮。

這支2025年的道奇隊，對於今年歷經林火與移民掃蕩動盪的洛杉磯地區而言，無疑是一股難得的希望象徵。球隊於3日舉辦封王遊行，上午11時從市中心出發，搭乘雙層巴士穿越主要幹道，最終抵達道奇體育場，數以萬計球迷擠滿街頭，高舉標語、旗幟，見證冠軍榮耀。

總統川普也在比賽後於社群平台發文祝賀道奇隊，「若不是這群堅強的隊員，無法贏得第六與第七戰。」他接著寫道，「許多球星讓這一切成真…我們白宮見（SEE YOU ALL AT THE WHITE HOUSE）！」川普提及的「白宮見」是即將舉行的總統接見冠軍儀式，道奇隊今年稍早才因2024年冠軍頭銜造訪白宮。