山本由伸累到舉不起MVP獎盃！Kiké默默幫忙　球迷：感動到哭

記者游郁香／綜合報導

道奇奪下世界大賽二連霸的榮耀時刻，出現一幕溫馨畫面讓球迷十分感動。道奇官方X（前Twitter）發布的奪冠影片中，K.赫南德茲（Kiké Hernández）在台上悄悄伸出援手，幫助疲憊到幾乎舉不起獎盃的MVP山本由伸，這個體貼舉動引起廣大迴響，日本球迷形容這是「讓人想哭的瞬間」。

影片中，山本獲頒世界大賽MVP後，嘗試雙手將獎盃高高舉過頭頂，但歷經整個季後賽加上世界大賽G6、G7連續2天登板，幾乎榨乾體力的他，發現獎盃比預想中更沉重，一度難以抬起。

▲▼山本由伸連續登板，累到舉不起MVP獎盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸連續登板，累到舉不起MVP獎盃。（圖／達志影像／美聯社）

就在此時，站在他右側的「Kiké」立刻察覺異狀，默默伸手托住山本的雙臂，幫他一同舉起。最終，山本露出燦爛笑容，在滿天紙花飛舞中成功高舉獎盃，現場響起歡呼。Kiké則在一旁開心拍手，送上最真誠的祝福。

山本放下獎盃時仍顯得吃力，他的翻譯園田芳大也立刻上前協助，一同幫忙放下沉重的獎盃，畫面再度讓人動容。

這段影片曝光後在社群上引發大量迴響，球迷紛紛留言，「Kiké悄悄幫忙舉獎盃的樣子讓人感動到哭」、「山本的手臂真的到極限了，謝謝你，Kiké」、「希望他能好好休息一下」、「在Kiké之後，園田也立刻上前幫忙呢」、「這支球隊真的太棒了」。

