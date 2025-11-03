運動雲

>

山本由伸G7前幾乎沒睡！訓練師揭祕　Kiké日語「告白」掀熱議

▲▼道奇隊友「Kiké」用日語向山本由伸告白。（圖／翻攝自IG／kikehndez）

▲道奇隊友「Kiké」用日語向山本由伸告白。（圖／翻攝自IG／kikehndez）

記者游郁香／綜合報導

道奇「日本王牌」山本由伸在世界大賽第7戰締造傳奇，連兩天登板「中0日」救援成功，率隊完成2連霸壯舉。他的私人訓練師矢田修透露，山本在G7前「幾乎沒睡」，靠著驚人的意志與專注力挺過決戰之夜。隊友「Kiké」赫南德茲（Enrique “Kiké” Hernández）則在奪冠後於社群用日語向山本「告白」，掀起熱議。

11月1日舉行的世界大賽第6戰，山本由伸擔任先發，以96球投滿6局、僅失1分的精彩表現，幫助球隊將系列賽逼進決勝第7戰。2日的搶七生死戰，9局時，道奇與藍鳥平手，史奈爾（Blake Snell）在1出局、一、二壘有人的危機時退場，山本在此刻臨危受命登板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然是「中0日」（隔天立即再登板），他仍投出無失分的壓制內容，守住了這一局。之後隊友在進攻端反超比分，山本最終用34球力投完成救援，率隊逆轉封王，他也獲頒世界大賽MVP。

他的私人訓練師矢田談到搶七當天的情況時說，「（山本）早上5點傳了LINE給我，這就有點不尋常吧。」由於前一天兩人還在深夜持續訓練，他推測山本幾乎沒怎麼睡，「看起來根本不像有睡過覺。」LINE訊息內容只有簡單的一句「我會加油」，但那已充分表達了他面對傍晚比賽（當地時間）的決心與鬥志。

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲矢田修透露山本由伸G7前幾乎沒睡，仍以信念撐完全場。（圖／達志影像／美聯社）

矢田回憶道，「他全程保持緊張與專注，我覺得他幾乎沒睡覺。這完全就是『精神勝於身體』的體現。正因為他有那股強烈的信念與意志，才能完成這樣的表現。」他形容山本平時的樣子，「他就像個一直懷著夢想長大的孩子，對夢想懷抱信念，也對自己負起責任。」

在比賽結束、球隊奪下世界第一的那一刻，矢田給了山本一個擁抱，並對他說，「做得好啊！」

隊友「Kiké」也在Instagram上發文曬出以山本為中心的奪冠合照，並用日語寫下「愛してます（我愛你）」。Kiké在第6戰以關鍵神守備終結比賽，他這句簡短的「愛してます」在日網引起熱議。

「史奈爾（Blake Snell）對山本的愛也很深，但Kiké這種直接說『愛してます』的方式真的很可愛」、「這感情太濃了，笑出來」、「Kiké～～～太喜歡你了，我也愛你」、「被愛到這種程度的最強投手」等，各種暖心又逗趣的反應紛紛出現。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸Enrique Hernández矢田修世界大賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇奪MLB世界大賽冠軍　球員每人獎金估近1500萬元

道奇奪MLB世界大賽冠軍　球員每人獎金估近1500萬元

道奇飛回洛杉磯準備封王遊行！山本抱獎盃睡著、大谷笑嘻嘻合照

道奇飛回洛杉磯準備封王遊行！山本抱獎盃睡著、大谷笑嘻嘻合照

樂天桃猿一軍封王二軍慘　爆住簡陋移工宿舍

樂天桃猿一軍封王二軍慘　爆住簡陋移工宿舍

大谷IG搞笑更新！小獅吼變「大雄獅」　幫山本由伸霸氣升級

大谷IG搞笑更新！小獅吼變「大雄獅」　幫山本由伸霸氣升級

山本由伸不靠重訓飆160！獨特訓練法受矚　身體反折嚇壞隊友

山本由伸不靠重訓飆160！獨特訓練法受矚　身體反折嚇壞隊友

山本由伸「訓練師的一句話」　改寫世界大賽劇本

山本由伸「訓練師的一句話」　改寫世界大賽劇本

這畫面太美！道奇MVP大嫂團合照引熱議　大谷愛妻甜美笑容吸睛

這畫面太美！道奇MVP大嫂團合照引熱議　大谷愛妻甜美笑容吸睛

山本由伸從洋聯到大聯盟「個人五連冠」　邁向世界最強投手之路

山本由伸從洋聯到大聯盟「個人五連冠」　邁向世界最強投手之路

WBC日本隊再現道奇三巨頭？日媒揭大谷翔平可能打2、3棒

WBC日本隊再現道奇三巨頭？日媒揭大谷翔平可能打2、3棒

地獄等級！　樂天桃猿二軍宿舍內部照曝

地獄等級！　樂天桃猿二軍宿舍內部照曝

【開聲音】4個月大寶寶給阿公就哭！奶音突冒3字...全家驚呆XD

熱門新聞

道奇奪MLB世界大賽冠軍　球員每人獎金估近1500萬元

道奇飛回洛杉磯準備封王遊行！山本抱獎盃睡著、大谷笑嘻嘻合照

樂天桃猿一軍封王二軍慘　爆住簡陋移工宿舍

大谷IG搞笑更新！小獅吼變「大雄獅」　幫山本由伸霸氣升級

山本由伸不靠重訓飆160！獨特訓練法受矚　身體反折嚇壞隊友

山本由伸「訓練師的一句話」　改寫世界大賽劇本

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇奪冠！球員可領近50萬美元獎金

2道奇回家封王遊行！機上畫面曝光

3樂天桃猿一軍封王二軍慘　爆住簡陋移工宿舍

4大谷IG搞笑！幫山本由伸升級「大雄獅」

5山本不重訓能飆160！隊友看傻這動作

最新新聞

1山本由伸G7前幾乎沒睡！訓練師揭祕

2山本捧金盃下機！Kike同款名牌包吸睛

3SGA率雷霆7連勝平隊史：比上季更強

4大谷之父書信曝光　二連霸驕傲又心疼

5道奇MVP大嫂團三人合照引爆熱議

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

【人體聯結車】阿伯扶3米樹苗危坐機車要被罰了

【還以為是求婚呢】不要在美景前突然單膝跪地R！

【月老都傻眼】被路人瘋狂包圍搶姻緣 月老邊喊荒謬邊產紅線XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366