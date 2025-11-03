山本由伸G7前幾乎沒睡！訓練師揭祕　Kiké日語「告白」掀熱議

▲道奇隊友「Kiké」用日語向山本由伸告白。（圖／翻攝自IG／kikehndez）

記者游郁香／綜合報導

道奇「日本王牌」山本由伸在世界大賽第7戰締造傳奇，連兩天登板「中0日」救援成功，率隊完成2連霸壯舉。他的私人訓練師矢田修透露，山本在G7前「幾乎沒睡」，靠著驚人的意志與專注力挺過決戰之夜。隊友「Kiké」赫南德茲（Enrique “Kiké” Hernández）則在奪冠後於社群用日語向山本「告白」，掀起熱議。

11月1日舉行的世界大賽第6戰，山本由伸擔任先發，以96球投滿6局、僅失1分的精彩表現，幫助球隊將系列賽逼進決勝第7戰。2日的搶七生死戰，9局時，道奇與藍鳥平手，史奈爾（Blake Snell）在1出局、一、二壘有人的危機時退場，山本在此刻臨危受命登板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然是「中0日」（隔天立即再登板），他仍投出無失分的壓制內容，守住了這一局。之後隊友在進攻端反超比分，山本最終用34球力投完成救援，率隊逆轉封王，他也獲頒世界大賽MVP。

他的私人訓練師矢田談到搶七當天的情況時說，「（山本）早上5點傳了LINE給我，這就有點不尋常吧。」由於前一天兩人還在深夜持續訓練，他推測山本幾乎沒怎麼睡，「看起來根本不像有睡過覺。」LINE訊息內容只有簡單的一句「我會加油」，但那已充分表達了他面對傍晚比賽（當地時間）的決心與鬥志。

▲矢田修透露山本由伸G7前幾乎沒睡，仍以信念撐完全場。（圖／達志影像／美聯社）

矢田回憶道，「他全程保持緊張與專注，我覺得他幾乎沒睡覺。這完全就是『精神勝於身體』的體現。正因為他有那股強烈的信念與意志，才能完成這樣的表現。」他形容山本平時的樣子，「他就像個一直懷著夢想長大的孩子，對夢想懷抱信念，也對自己負起責任。」

在比賽結束、球隊奪下世界第一的那一刻，矢田給了山本一個擁抱，並對他說，「做得好啊！」

隊友「Kiké」也在Instagram上發文曬出以山本為中心的奪冠合照，並用日語寫下「愛してます（我愛你）」。Kiké在第6戰以關鍵神守備終結比賽，他這句簡短的「愛してます」在日網引起熱議。

「史奈爾（Blake Snell）對山本的愛也很深，但Kiké這種直接說『愛してます』的方式真的很可愛」、「這感情太濃了，笑出來」、「Kiké～～～太喜歡你了，我也愛你」、「被愛到這種程度的最強投手」等，各種暖心又逗趣的反應紛紛出現。