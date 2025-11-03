運動雲

地獄等級！　樂天桃猿二軍宿舍內部照曝

樂天二軍宿舍的洗衣間十分簡陋，完全沒有職業球團的規格。（投訴人提供）

▲樂天二軍宿舍的洗衣間十分簡陋，完全沒有職業球團的規格。（投訴人提供）

圖文／鏡週刊

本刊接獲樂天桃猿二軍球員投訴，指球隊為了省預算，硬是將他們的訓練基地倉促從嘉義遷至桃園。桃園冬天又濕又冷，很難好好練球，近年連韓國職棒球隊，都選擇台灣南部做為春訓場地，根本沒人在北部球場進行訓練。Ａ先生認為，樂天球團之所以遷移二軍，美其名是可以就近觀察球員；實際上，則是不想花錢整修嘉義縣立棒球場、負擔場租，桃園青埔球場本來就是樂天認養，一軍及二軍共用，可以省下不少費用。

樂天二軍除了面臨訓練、比賽的困境，連宿舍都被形容成「地獄等級」。另一名球員Ｂ先生說，球團幫他們租的宿舍位於桃園觀音工業區裡面，是一棟三層樓的建築，空間陰暗、潮濕，出入無門禁管制，任何人都可以隨意進入，球員的人身安全堪慮。

職棒樂天桃猿二軍無休息室，球員只能把衣服、球具堆在球場走廊上。（投訴人提供）

▲職棒樂天桃猿二軍無休息室，球員只能把衣服、球具堆在球場走廊上。（投訴人提供）

此外，宿舍布告欄寫滿外文注意事項，經球員查詢，宿舍周邊都是提供給外籍移工的出租套房，月租金行情約五、六千元。Ｂ先生痛批，樂天球團高層欠缺規劃，倉促決定將二軍北先遷，包下便宜的出租套房、充當宿舍，讓二軍球員使用，大家都覺得沒有被尊重。

樂天二軍宿舍周邊有不少餐廳、卡拉OK店，夜間嘈雜難眠。（投訴人提供）

▲樂天二軍宿舍周邊有不少餐廳、卡拉OK店，夜間嘈雜難眠。（投訴人提供）

Ｂ先生指出，球團沒有給二軍球員休息室，球員們的球具、衣服被迫堆在球場走廊，只能靠著牆邊換鞋、整理裝備；辛苦練完球，也只能吃球團準備的油膩便當；球員的機車、汽車沒地方停；宿舍附近還有很多卡拉OK店、資源回收場，整夜嘈雜難眠、環境混亂，樂天二軍球員的待遇猶如次等公民。

樂天桃猿二軍宿舍破舊狹窄，對比其他球隊，環境惡劣。（投訴人提供）

▲樂天桃猿二軍宿舍破舊狹窄，對比其他球隊，環境惡劣。（投訴人提供）

樂天二軍宿舍位於桃園觀音工業區內，周邊有許多資源回收場。（投訴人提供）

▲樂天二軍宿舍位於桃園觀音工業區內，周邊有許多資源回收場。（投訴人提供）

樂天二軍宿舍環境不佳，空氣中飄散著發霉味。（投訴人提供）

▲樂天二軍宿舍環境不佳，空氣中飄散著發霉味。（投訴人提供）

「樂天接手球隊後，預算一年不如一年！」Ｂ先生說，球團還曾包下一間停止營業的老舊汽車旅館，作為二軍在嘉義的宿舍，職業球團水準比業餘隊還糟，令人難以想像。Ｂ先生拿台鋼雄鷹、中信兄弟二軍的基地及宿舍，與樂天桃猿對比，看起來就像天堂與地獄！


樂天摳門養二軍3／遭爆砍預算虧待育成球員　樂天桃猿回應了
樂天摳門養二軍／樂天桃猿一軍封王二軍慘　球員爆倉促北漂住簡陋移工宿舍

