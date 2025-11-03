弗里曼盛讚山本由伸「狠角色！」　世界大賽3勝連喊多次難以置信

▲▼山本由伸慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇封王後，全隊陷入狂歡，不過一壘手弗里曼（Freddie Freeman）最佩服的，仍是勇奪世界大賽MVP的日本王牌山本由伸。他在受訪時忍不住連喊多次：「真的難以置信！」

弗里曼回憶第7戰的情景時說：「老實說，當我看到他在熱身時真的嚇了一跳。我回頭一看，他竟然已經在投球，心裡只想『哇！』完全不敢相信！他往投手丘跑上去的那一刻，我還轉頭對教練說：『Yoshi 是條狠角色！』我根本沒想到他真的會登板，太震撼了！」

其實山本在第3戰延長到第18局時，就已經在牛棚準備出賽。弗里曼表示：「那時就看出他是什麼樣的人、什麼樣的球員。他準備投第19局，那畫面就讓人難以置信，而今晚的表現更是無法形容。」

弗里曼激動地說：「我們每天都可以寫一篇關於由伸的報導，我甚至可以講到明年都講不完！ 因為這真的前所未見，他在世界大賽拿下3勝！昨天才先發投了6局，今天又登板，還是全隊投最多局的投手。真的太不可思議了！」

山本由伸以3場勝投、防禦率1.02的壓倒性表現，成為道奇連霸的最大功臣，也讓隊友們對他的毅力與天賦佩服到極點。