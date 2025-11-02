牧野幸輝談球隊封王後布局　黃子鵬提案誠意滿滿、林立鎖定複數年

▲桃猿領隊牧野幸輝。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿在奪下中職2025年總冠軍後，封王遊行氣氛仍餘熱未散，不過球團內部早已進入戰力整備階段；領隊牧野幸輝在遊行現場受訪時坦言，多位選手陸續取得自由球員（FA）資格，其中以投手黃子鵬最受關注，「我們並不是台灣大賽結束後才開始動作，過去一年都與他及經紀人保持溝通。」

對於黃子鵬的合約進度，牧野透露雙方早有初步方向，「我們已向經紀人提出誠意滿滿的提案，但具體條件暫不公開。」他強調最終決定權仍在選手與經紀人手上，也尊重球員追求自身生涯規劃的權利。

黃子鵬在本季結束後首度取得FA資格，他稍早受訪時也曾表示這是職棒生涯難得的機會，將與經紀人持續評估是否行使，現場球迷也高喊「留下來！」，展現強烈續留呼聲。

被問到外籍洋投部分，牧野指出，台灣大賽剛結束，現階段正與各洋將經紀人協商，「其實我們早在4月就開始內部討論條件，對所提出的方案很有信心。」

他進一步表示：「我們會全力爭取續留威能帝，當然也包含魔神樂、波賽樂、凱樂等洋將，都是球團重視的對象。」牧野強調，這些外籍主力在奪冠過程中貢獻重大，將是新球季戰力延續的核心。

除了FA球員與洋將續約，牧野也談到陣中強打林立。由於林立明年球季結束後將具備FA資格，球團早已展開延長合約的準備，「我們會以複數年合約方式與林立談續約。」

林立本人在遊行時也以輕鬆口吻回應：「FA只是個資格，有資格是好事，但現在說還太早。」