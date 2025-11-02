黃子鵬談FA「這是難得的機會」　球迷喊留下來他回應了！

▲黃子鵬。（圖／記者黃克翔攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿奪下台灣大賽總冠軍後，今（2）日舉辦盛大封王遊行，現場氣氛熱烈；主力投手黃子鵬也在車隊上與隊友「威能帝」視訊連線，讓遠在海外的戰友也能感受球迷的熱情，他受訪時透露，這通電話其實是事先安排好的「驚喜」。

黃子鵬笑說，上午上課時老師突給他驚喜：「老師說猜猜誰來上課，結果一打開是威能帝！」原來威能帝當時正在機場等登機，黃子鵬接著說，「我就跟他說等一下有遊行，他問幾點，我就跟他講時間，出發時我就打給他，想讓他感受一下被球迷呼喊的感覺。」

他也透露，原本還想打給其他洋將，「但他們真的在睡覺，還沒起床。」

今年是黃子鵬時隔6年再次參與封王遊行，他感性表示：「其實每一年都不太一樣，不管有沒有拿冠軍，我都很努力在每一場比賽中；能參加遊行代表我們拿下最後勝利，每次的氛圍、隊友都不同。」

現場球迷熱情高喊「留下來！」呼籲他續留樂天，黃子鵬坦言滿懷感謝：「很謝謝一路支持我的球迷，無論支持球隊還是我個人，這對我都很重要，能有這樣的球迷是很幸福的事，也提醒自己要更努力，用場上的表現回報他們的支持。」

本季結束後，黃子鵬首度取得自由球員資格，他坦言這是職棒生涯中難得的機會：「有人打一輩子不一定有，有人則有，每個人看法不同，對我來說這就是一個權利、一個機會。」

至於是否考慮行使FA？他說目前仍與經紀人持續討論，「如果對我有利當然好；如果覺得沒有，那就順其自然，看之後發展。」

面對陳子豪、朱育賢行使FA後皆拿下大合約的例子，是否心動？黃子鵬最後語帶保留：「他們的例子是市場上的參考，但未來的事還沒發生，現在不能多說，持續和經紀人溝通，看後續情況再決定。」