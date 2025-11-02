大谷、朗希狂灑香檳慶祝MVP山本由伸畫面曝　教練亂入日語引爆笑

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇二連霸後，賽後香檳派對上，大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希三人開心合影，留下經典「日本人三人組」畫面。佐佐木還親手拿起香檳，豪邁地往山本頭上猛灑，全場笑成一片。三人擁抱慶祝，互相祝賀這個用汗水與拼勁換來的冠軍榮耀。

NEXT WBC ???????? vs ????????



Yamamoto yoshinobu

Ohtani Shohei

Sasaki roki pic.twitter.com/ajPVQTkcKY [廣告]請繼續往下閱讀... November 2, 2025

據《中日體育》報導，有趣的是當山本滿身香檳、笑著接受訪問，說著「（香檳）很沁涼、感覺真好」時，體能教練史密斯（Travis Smith）突然衝入鏡頭，朝他猛灑香檳。山本隨即靠過去耳語幾句，只見史密斯馬上學起來，興奮地大喊——「お疲れちゃーん！！！お疲れちゃーん！！！元気があれば何でもできる！！！」（「辛苦啦！辛苦啦！只要有元氣，沒有做不到的事！」）

這一幕立刻在社群平台X（前Twitter）上引爆話題，網友笑到不行：「誰教的www」「日語也太溜了吧」「沒想到能在大聯盟香檳派對聽到『お疲れちゃーん』」「那句『元気があれば何でもできる』根本是猪木（安東尼奧・猪木）魂上身」「太鬧了我快笑死」「真的太有元氣了哈哈哈」。

有網友還打趣留言：「山本教日本語的速度比投球還快！」、「美國人喊『お疲れちゃーん』這畫面我永遠忘不了」。