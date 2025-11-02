「壽命都要變短了！」　山本由伸翻譯曝心聲：他真的變得更強大了

▲山本由伸與翻譯園田芳大。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇勇奪球團史上首度世界大賽二連霸，封王後全隊換上「World Series Champions」T恤與帽子，開啟本季第5次香檳派對，場面熱烈。榮膺系列賽MVP的山本由伸與隊友盡情慶祝，而他的貼身翻譯園田芳大也難掩激動，笑稱：「這系列賽真的讓我覺得壽命都縮短了！」

奪冠後，道奇球員在場上拍下全員合照後，隨即進入香檳派對現場。羅伯斯（Dave Roberts）總教練特別表揚第9局轟出追平砲的羅哈斯（Miguel Rojas）與MVP山本由伸，現已宣布季後退休的王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）更脫去上衣領頭慶祝，全隊在香檳與啤酒的洗禮中歡呼成一片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《Sponichi Annex》報導，山本在派對中接受訪問，臉上滿是疲憊卻笑容燦爛：「我真的全力以赴！那一刻所有的疲勞都消失了。非常感謝所有支持我的人，最後我只是專注投球，什麼都不想，拼盡全力幫球隊贏下這場比賽。」

而一路陪伴他征戰的園田通譯也在NHK訪問中分享心情。他先是驚訝笑說：「咦？要訪問我嗎？」隨後感性表示：「這一切都要感謝山本與整個團隊。今年是我跟著他來美的第二年，只能說他真的變得更強大了。能和這樣的選手共事，我覺得非常榮幸。老實說，在世界大賽期間，我真的覺得壽命都縮短了（笑）。」