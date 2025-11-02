▲6年等待終於圓夢！ 樂天桃猿封王遊行嗨翻桃園。（圖／記者黃國霖攝，下同）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿今年在台灣大賽中以4勝1敗之姿碾過中信兄弟，勇奪隊史第8座總冠軍、也是球團更名為「樂天」後的首座冠軍，終結長達6年的冠軍空窗期；球團今（2）日舉辦盛大封王遊行，與球迷一同分享榮耀時刻，沿途吸引大批球迷夾道歡迎，場面熱烈。

此次封王遊行的詳細路線及時程：13:00從樂天桃園棒球場出發 → 途經中豐北路、中央西路、新生路、元化路（經SOGO銀河廣場）、延平路（經中壢仁海宮）接中華路往桃園方向 → 龍安街接大興西路 → 經國路接春日路 → 三民路（經桃園體育局與田徑場）→ 復興路（經慈護宮）往市府 → 接縣府路，預計15:00抵達桃園市政府廣場。

抵達市府廣場後，樂天女孩將帶來精彩開場表演，並有市長致詞等慶祝活動，韓援廉世彬也將在市政府與大家同樂，最後於 16:10開始選手簽名會。

值得一提的是，本季表現亮眼的洋投群皆已啟程返國，未能出席此次遊行；不過，季後賽期間仍留在韓國進行工作活動的樂天女孩韓籍成員河智媛與禹洙漢，特地趕場參與封王盛典，與球迷共同見證樂天再登王座的榮耀時刻。