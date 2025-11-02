山本由伸獲選世界大賽MVP！　松井秀喜後日本第2人

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽最終第7戰於台灣時間2日落幕，洛杉磯道奇在延長11局上演驚天逆轉，以5比4擊敗多倫多藍鳥，完成球團史上首次世界大賽二連霸。日本王牌山本由伸再度化身救世主，從9局危機登板救火，連兩場登板無失分封鎖打線，最終拿下勝投，並榮獲世界大賽最有價值球員（MVP）殊榮，這是日本選手自2009年松井秀喜之後、相隔16年的再度獲獎。

山本在世界大賽第2戰完投9局僅失1分，第6戰再度主投6局僅失1分，第7戰更在連兩日登板的情況下以救援身分出場，從9局1出局一路投到11局結束，共投2.2局無失分。整個系列賽累積投17.2局僅失2分，展現驚人的穩定與耐力。

世界大賽出現完投的情況，上一次已是2015年皇家隊強投強尼・奎托（Johnny Cueto），相隔10年之久。除此之外，在延長18局的大戰（第3戰，於洛杉磯進行）中，山本也主動在牛棚熱身準備登板，隨時待命，充分展現球隊王牌的責任感與奉獻精神。

在國聯冠軍戰對釀酒人的第2戰中，山本同樣完投9局僅失1分，當時被視為系列賽MVP的有力競爭者。然而第4戰中，大谷翔平以「投打二刀流」身分單場狂飆10次三振、擊出3支全壘打的震撼表現奪走風采，山本最終與該項榮譽擦肩而過。

▲山本由伸慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）