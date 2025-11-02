山本由伸進入全面備戰狀態！第8局展開牛棚熱投　道奇落後待命上場

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第7戰於台灣時間2日進行，洛杉磯道奇在落後兩分的情況下，王牌投手山本由伸（27歲）於第8局展開「全面待命」準備。當時球隊在進攻中以2比4落後，他從休息區起身開始傳接球熱身；在蒙西（Max Muncy）轟出右外野全壘打將比分追成3比4後，山本更換上完整球衣，進入牛棚開始投球練習，隨時準備登板救援。

Desde el Calentadero llega Snell al relevo de Dodgers!!! Yamamoto sigue soltando el brazo #Juego7 cierre de la 8ª #SerieMundial @SafeEnHomeOf @A90Pies pic.twitter.com/MuYWAEgVhz November 2, 2025

這場攸關球隊能否完成隊史首次世界大賽二連霸的最終決戰，道奇已無退路。當時落後兩分之際，兩名先發輪值主力山本由伸與史奈爾（Blake Snell）幾乎同時走向牛棚進行熱身。克萊門特8局下掃出二壘安打，先逼出史奈爾（Blake Snell）登板，山本由伸持續牛棚熱身。

山本日前在世界大賽第2戰完投奪勝，第6戰再度先發投出6局僅失1分的好投，幫助球隊追平系列賽。賽後他曾謙虛表示：「如果球隊需要我，我會上去，但更希望能努力為大家加油。」然而，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在第7戰開打前透露：「他說如果身體狀況良好，絕對有意願再登板。」

事實上，山本在本系列第3戰的延長18局激戰中，也曾主動要求進入牛棚，準備在延長19局時上場救援，展現驚人的職業精神與團隊責任感。當時他雖最終未登板，但此舉獲得教練與隊友一致讚賞。

在第7戰第5局時，山本與史奈爾便已提前從板凳區進入牛棚，並並肩開始投球練習。當比賽進入關鍵時刻，道奇王牌再次展現他「為勝利隨時上陣」的決心。