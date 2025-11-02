運動雲

>

山本由伸進入全面備戰狀態！第8局展開牛棚熱投　道奇落後待命上場

▲▼山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第7戰於台灣時間2日進行，洛杉磯道奇在落後兩分的情況下，王牌投手山本由伸（27歲）於第8局展開「全面待命」準備。當時球隊在進攻中以2比4落後，他從休息區起身開始傳接球熱身；在蒙西（Max Muncy）轟出右外野全壘打將比分追成3比4後，山本更換上完整球衣，進入牛棚開始投球練習，隨時準備登板救援。

這場攸關球隊能否完成隊史首次世界大賽二連霸的最終決戰，道奇已無退路。當時落後兩分之際，兩名先發輪值主力山本由伸與史奈爾（Blake Snell）幾乎同時走向牛棚進行熱身。克萊門特8局下掃出二壘安打，先逼出史奈爾（Blake Snell）登板，山本由伸持續牛棚熱身。

山本日前在世界大賽第2戰完投奪勝，第6戰再度先發投出6局僅失1分的好投，幫助球隊追平系列賽。賽後他曾謙虛表示：「如果球隊需要我，我會上去，但更希望能努力為大家加油。」然而，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在第7戰開打前透露：「他說如果身體狀況良好，絕對有意願再登板。」

事實上，山本在本系列第3戰的延長18局激戰中，也曾主動要求進入牛棚，準備在延長19局時上場救援，展現驚人的職業精神與團隊責任感。當時他雖最終未登板，但此舉獲得教練與隊友一致讚賞。

在第7戰第5局時，山本與史奈爾便已提前從板凳區進入牛棚，並並肩開始投球練習。當比賽進入關鍵時刻，道奇王牌再次展現他「為勝利隨時上陣」的決心。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／蒙西開轟！道奇8局上追成3比4　藍鳥終結者登場了

不斷更新／蒙西開轟！道奇8局上追成3比4　藍鳥終結者登場了

道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

世界大賽G7前夕最催淚一幕！藍鳥投手群戴「51號」向道奇球員致敬

世界大賽G7前夕最催淚一幕！藍鳥投手群戴「51號」向道奇球員致敬

大谷翔平遭3分砲痛擊低頭懊惱　羅伯斯相挺：他傾盡所有

大谷翔平遭3分砲痛擊低頭懊惱　羅伯斯相挺：他傾盡所有

大谷翔平鬥志不滅！挨轟退場後仍敲安打　二刀流雙安寫歷史

大谷翔平鬥志不滅！挨轟退場後仍敲安打　二刀流雙安寫歷史

大谷翔平G6賽後跳向山本由伸　可愛「投手交接儀式」曝光

大谷翔平G6賽後跳向山本由伸　可愛「投手交接儀式」曝光

對手也寫下「51」！藍鳥暖舉感動道奇外野手：他們明白比棒球重要

對手也寫下「51」！藍鳥暖舉感動道奇外野手：他們明白比棒球重要

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

中職球員工會提七大訴求：擴編二軍賽程、增設現役球員選秀

中職球員工會提七大訴求：擴編二軍賽程、增設現役球員選秀

山本由伸進入全面備戰狀態！第8局展開牛棚熱投　道奇落後待命上場

山本由伸進入全面備戰狀態！第8局展開牛棚熱投　道奇落後待命上場

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

熱門新聞

不斷更新／蒙西開轟！道奇8局上追成3比4　藍鳥終結者登場了

道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

世界大賽G7前夕最催淚一幕！藍鳥投手群戴「51號」向道奇球員致敬

大谷翔平遭3分砲痛擊低頭懊惱　羅伯斯相挺：他傾盡所有

大谷翔平鬥志不滅！挨轟退場後仍敲安打　二刀流雙安寫歷史

大谷翔平G6賽後跳向山本由伸　可愛「投手交接儀式」曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1艾德曼高飛犧牲打　道奇6上追成2比3

2就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

3藍鳥戴「51號」向道奇球員致敬

4大谷翔平遭3分砲痛擊雙手撐膝懊惱

5大谷翔平二刀流雙安寫歷史

最新新聞

1羅哈斯開轟！道奇9局上追平4比4藍鳥

2山本由伸進入全面備戰狀態！

3大谷翔平二刀流雙安寫歷史

4葛拉斯諾G7連投　3球解危

5大谷翔平遭3分砲痛擊雙手撐膝懊惱

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

【閃開撞到不負責】萬聖節遇「兩津勘吉」結伴皮卡丘

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

【KO瞬間曝光】阿姨紅燈硬鑽車陣過馬路！ 直接被彈飛倒地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366