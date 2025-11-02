對手也寫下「51」！藍鳥暖舉感動道奇外野手：他們明白比棒球重要

▲維西亞（Alex Vesia）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟世界大賽進入最終第7戰，道奇外野手赫南德茲（Enrique Hernández）在賽前記者會上，特別向多倫多藍鳥表達誠摯感謝。對手在關鍵賽事中，主動以實際行動向因家事離隊的道奇左投維西亞（Alex Vesia）致敬，讓他感動表示：「他們明白，有些事比棒球更重要。」

Blue Jays relievers wrote 51 on their hats last night to pay their respects to Alex Vesia, who is away from the Dodgers in the World Series due to a deeply personal matter ????



You just have to respect this. pic.twitter.com/zhZvkxzXzB
November 1, 2025

赫南德茲頭綁印有「BELIEVE（相信）」字樣的髮帶現身，展現堅定信念。他談到第7戰的心情時說：「沒有哪個球員從小不曾夢想能站上世界大賽第7戰。現在這一刻就在眼前，能在這樣的比賽中打出最好表現的球隊，才是最終的贏家。」這場比賽是他生涯第103場季後賽出賽，對他而言意義非凡。

他提到，季後賽的舞台完全不同：「專注度、緊張感、球場的氛圍，全都更強烈。這不是一般162場例行賽能比的，它能激發出我最好的狀態。」

談到藍鳥暖心的舉動時，赫南德茲語氣充滿感激。由於道奇中繼左投維西亞於10月24日因家人問題離隊，隊友們一直在帽子上貼上他的背號「51」以示支持。而令人意外的是，藍鳥牛棚投手們也在帽子上寫上「51」，共同向他致意。

赫南德茲回憶說：「（第6戰第9局）被巴西特三振時我沒注意到，後來在重播畫面中看到他帽子上寫著『51』。我原本應該為被三振生氣，但那一刻只想著：『他是不是跟維西亞一起打過？』比賽後發現整個藍鳥牛棚都這麼做，我真的難以置信。」

他感性地說：「他們在世界大賽這樣的重要時刻，願意展現這樣的同理與尊重，這說明他們明白，棒球之上還有更重要的東西。我真心感謝他們的行動。」