對手也寫下「51」！藍鳥暖舉感動道奇外野手：他們明白比棒球重要

▲維西亞（Alex Vesia）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟世界大賽進入最終第7戰，道奇外野手赫南德茲（Enrique Hernández）在賽前記者會上，特別向多倫多藍鳥表達誠摯感謝。對手在關鍵賽事中，主動以實際行動向因家事離隊的道奇左投維西亞（Alex Vesia）致敬，讓他感動表示：「他們明白，有些事比棒球更重要。」

赫南德茲頭綁印有「BELIEVE（相信）」字樣的髮帶現身，展現堅定信念。他談到第7戰的心情時說：「沒有哪個球員從小不曾夢想能站上世界大賽第7戰。現在這一刻就在眼前，能在這樣的比賽中打出最好表現的球隊，才是最終的贏家。」這場比賽是他生涯第103場季後賽出賽，對他而言意義非凡。

他提到，季後賽的舞台完全不同：「專注度、緊張感、球場的氛圍，全都更強烈。這不是一般162場例行賽能比的，它能激發出我最好的狀態。」

談到藍鳥暖心的舉動時，赫南德茲語氣充滿感激。由於道奇中繼左投維西亞於10月24日因家人問題離隊，隊友們一直在帽子上貼上他的背號「51」以示支持。而令人意外的是，藍鳥牛棚投手們也在帽子上寫上「51」，共同向他致意。

赫南德茲回憶說：「（第6戰第9局）被巴西特三振時我沒注意到，後來在重播畫面中看到他帽子上寫著『51』。我原本應該為被三振生氣，但那一刻只想著：『他是不是跟維西亞一起打過？』比賽後發現整個藍鳥牛棚都這麼做，我真的難以置信。」

他感性地說：「他們在世界大賽這樣的重要時刻，願意展現這樣的同理與尊重，這說明他們明白，棒球之上還有更重要的東西。我真心感謝他們的行動。」

