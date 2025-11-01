運動雲

高雄海神「致命失誤」不敵台北戰神　蘇文儒：團隊紀律要更好

▲▼高雄海神蘇文儒、施晉堯。（圖／高雄海神提供）

▲高雄海神蘇文儒。（圖／高雄海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊主場開幕戰5連戰，1日第4戰交手臺北台新戰神隊，儘管團隊攻勢全面，共6人得分達雙位數，可惜第四節讀秒階段連續關鍵失誤，葬送贏球契機，105比110苦吞3連敗。

海神隊次節胡瓏貿、施晉堯、凱帝攜手打出10比2攻勢，上半場一度取得11分領先，易籃後胡瓏貿、施晉堯、蘇文儒、歐提斯外線攻勢凌厲，雙方比分互咬，末節倒數3分鐘更在蘇文儒、詹姆斯連兩記三分球帶動下，要回領先，只可惜讀秒階段連續失誤，未能守成。

詹姆斯獲27分、9籃板、5助攻但出現6失誤且集中在關鍵第四段末節，凱帝20分、11籃板，胡瓏貿15分、蘇文儒、歐提斯11分，施晉堯也有10分表現。

▲▼高雄海神蘇文儒、施晉堯。（圖／高雄海神提供）

▲高雄海神施晉堯。（圖／高雄海神提供）

總教練費雪指出此役內容相較前役有起色，命中率提升，但防守籃板保護、19次失誤是致命傷，另一方面球隊戰術執行不確實，「紀律問題，能不能執行教練團設定的戰術，都是我們需要改進之處。」

蘇文儒坦言團隊許多地方需要修正，包括上半場倒數兩秒讓對方投進壓哨球，「團隊紀律應該要更好，要更團結。今天失誤過多，被搶籃板也太多。」

攻下11分、三分球4投3中，主場四連戰表現穩定，蘇文儒也勉勵隊友，保持態度，「上場不要留任何餘力，拼搶每顆球，防守每波球權，每場比賽打到最後一刻鐘響才停止。」

