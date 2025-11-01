運動雲

楊勇緯睽違兩年再奪大洋洲公開賽金牌　轉赴歐洲備戰年底大滿貫

▲巴黎奧運柔道楊勇緯。（圖／中華奧會提供）

▲「柔道男神」楊勇緯於大洋洲公開賽勇奪男子60公斤級金牌。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

「柔道男神」楊勇緯再度為台灣爭光！2025年大洋洲公開賽於澳洲黃金海岸登場，我國柔道代表隊表現亮眼，單日摘下2金3銅的佳績。其中楊勇緯在男子60公斤級金牌戰擊敗法國好手梅林（Maxime Merlin），相隔兩年再度於此賽事封王，展現世界級頂尖身手。

我國共派出12名選手征戰此站賽事，男子60公斤級成為焦點。楊勇緯與陪練也是他的「學生」邱韋傑雙雙參賽，兩人日前才在全運會金牌戰交手，如今再於國際舞台同場競技。

楊勇緯透過「以賽代訓」調整狀態，先後擊敗印尼與地主澳洲選手強勢晉級決賽，與法國勁敵梅林爭金，他開賽不久便以一次有效取得領先，最終穩守優勢勇奪金牌。邱韋傑則從敗部復活賽殺回，在銅牌戰中擊退澳洲選手，為台灣再添一面獎牌。

女子組同樣傳來捷報。48公斤級的林真豪狀態火燙，從4強起連克香港與美國選手，順利摘下金牌；年僅20歲的邱之柔在銅牌戰展現韌性，成功擊敗菲律賓對手；另外，林崇佑也在男子66公斤級鍍銅。

這是楊勇緯自2023年伯斯大洋洲公開賽封王後，再度於此站賽事站上最高頒獎台，接下來他將啟程前往歐洲移地訓練，持續與各國好手切磋技術，為年底登場的重點賽事——東京大滿貫積極備戰。

關鍵字： 柔道楊勇緯林真豪邱韋傑邱之柔大洋洲公開賽中華柔道代表隊

