唐西奇回歸狂飆44分平張伯倫紀錄　湖人宰灰熊奪NBA盃首勝

記者游郁香／綜合報導

湖人「金童」唐西奇（Luka Dončić）回歸即爆發！因手指與腿部傷勢休養3場後，他在NBA盃小組賽重返賽場，率隊以117比112力克灰熊，全場狂砍44分、12籃板、6助攻，再次打出宰制級表現，更達成一項自張伯倫（Wilt Chamberlain）以來從未有人做到的歷史壯舉。

根據數據分析師烏泰亞庫瑪（Keerthika Uthayakumar）統計，NBA史上能在開季連續3場攻下至少40分的球員，僅有1961年、1962年的張伯倫，以及今日的唐西奇。《ESPN》記者麥克梅納明（Dave McMenamin）補充指出，唐西奇也是湖人自已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant）以來，第1位開季前3戰場均至少45分的球員。

▲唐西奇復出飆44分，開季連3戰破40分締造張伯倫級紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

灰熊在首節最多曾領先8分，並在上半場結尾打出一波33比11的猛烈攻勢，24分鐘命中9顆三分球，一度反超局勢。不過湖人隨即在第3節以23比7的反擊還以顏色，重新掌握主導權，最終抵擋住灰熊頑強的反撲，拿下勝利。

唐西奇此役以全能的進攻手段撕裂防線——「懲罰」單防、利用換防製造錯位，以後撤步三分拉開空間。當對手協防太慢，他能直接拔起出手超遠三分；若防線根本不來，他則切入禁區、頻頻製造犯規上罰球線。唐西奇本季3戰場均43分以上，效率驚人，被形容為「電玩等級」的火力輸出。

▲唐西奇率湖人117比112力退灰熊，主宰全場節奏。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇的爆發也彌補了里夫斯（Austin Reaves）今日手感欠佳的問題。里夫斯整場14投僅5中，不過仍靠9罰9中，貢獻了21分。湖人板凳群打出關鍵表現，整體攻防協調，最終在唐西奇的率領下挺過灰熊頑強抵抗。

灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）則全場陷入掙扎，僅得8分、14投3中，即使板凳群貢獻45分，仍無力阻擋唐西奇的猛烈攻勢。

湖人在缺少天王詹姆斯（LeBron James）的情況下，目前戰績提升至4勝2敗，唐西奇則再度用表現證明，他不僅是球隊的新核心，更是延續湖人偉大傳承的下一位巨星。