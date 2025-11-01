運動雲

3億2500萬美元太便宜！山本由伸救世主級投球　美球迷喊給他4億

▲▼山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇王牌山本由伸在台灣時間11月1日先發世界大賽第6戰再度扮演救世主，於客場對決多倫多藍鳥，主投6局僅被擊出5支安打、失1分。美國球迷看完後驚嘆不已，紛紛直呼：「應該給他4億2500萬美元！」。

山本在首局因隊友失誤陷入危機，但隨即讓小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出雙殺打脫困；第3局被史普林格（George Springer）敲出安打失掉1分後，隨即恢復穩定節奏。第6局時甚至出現球迷闖入場內的插曲，但他絲毫不受影響，最後用指叉球三振瓦爾肖（Daulton Varsho）化解兩出局、一、二壘有跑者的危機，完美收尾。

此戰賽前，山本在世界大賽第2戰投出9局1失分完投勝；再加上國聯冠軍賽對釀酒人的9局完投勝，他達成大聯盟24年來首位在季後賽連兩場完投的投手（上一次是2001年亞利桑那響尾蛇的席林）。雖然第6戰未能達成三連完投紀錄，但仍穩住局面，幫助道奇拿下關鍵勝利。

根據日媒《Full Count》報導，山本去年以12年3億2500萬美元的天價合約加盟道奇。如今他在季後賽接連上演王牌身手，球迷再度掀起熱議：「這就是為什麼他值得3億美元的理由！」、「現在看來3億2500萬美元都太便宜！」、「他是道奇真正等待的救世主！」、「給他4億2500萬美元都不為過！」

關鍵字： 棒球山本由伸道奇季後賽美國球迷

蕭敬騰一見鍾情Summer就開追　向太佩服他勇氣「就是個男人」

