羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽進入最終決戰，洛杉磯道奇隊第6戰扳回一城，逼出第7戰。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後明確表態，大谷翔平將列入第7戰的投球計畫，道奇隊朝球團史上首度世界大賽二連霸邁進。

道奇今天背水一戰。大谷翔平此戰以「第1棒、指定打擊」先發，貢獻1支安打與1次敬遠，為勝利做出貢獻。

先發投手山本由伸繳出6局5安打1失分的穩定內容，佐佐木朗希則在中繼登板時封鎖對手火力。最終道奇滿場4萬4710名觀眾面前逆襲成功，逼出第7戰，也讓球隊重燃25年來MLB首度二連霸的希望。

道奇此戰頂住壓力逼出最終第7戰。賽後，羅伯斯在接受FOX轉播單位訪問時，談到大谷翔平第7戰的登板計畫時直言，

「他毫無疑問是投球計畫的一部分。至於翔平將投2局或4局，目前還未決定。我會先與他討論，確認他覺得最合適、最舒適的出場方式。」

大谷在世界大賽最終戰中確定將登板，可能以先發或長中繼身分投入關鍵決戰。

若大谷以中繼登板，退場後將喪失指定打擊（DH）資格，除非改以野手身份續留場上；若以先發身份登板，則可在退場後持續以DH出賽。這樣的兩難，也使第7戰的大谷起用方式成為外界焦點。