猴子從不抽筋！藍鳥球迷扮香蕉致敬川崎宗則　回顧影片炸開笑聲

▲世界大賽G6賽前回顧川崎宗則經典名言。（圖／截自MLB官方Ｘ）

記者楊舒帆／綜合報導

世界大賽第6戰前，美國職棒大聯盟（MLB）官網突然在開賽前30分鐘，發布了一段「日本人名言影片」，意外掀起熱議——主角竟是前藍鳥人氣球星川崎宗則，一句「猴子不會抽筋」再度成為焦點，讓美加球迷笑翻。

#WorldSeries Game 6 is bringing out the deep cuts ???? pic.twitter.com/L7HrdZFa3m [廣告]請繼續往下閱讀... October 31, 2025

道奇與藍鳥1日（台灣時間）於多倫多進行世界大賽第6戰，藍鳥若再勝就能睽違32年封王。不過就在開打前，MLB官方X（前Twitter）突然貼出川崎宗則2014年接受加拿大《Sportsnet》訪問的影片。

當時川崎因腿部抽筋休兵，受訪時被問到如何恢復狀態，他笑著說：「吃香蕉啊！」隨後補上一句經典英文：「A monkey never cramps（猴子從不抽筋）。」這句話當年瞬間爆紅，成為網路迷因，也成為川崎在藍鳥時期的代表語錄。

時隔11年，仍有藍鳥球迷在主場高舉「A monkey never cramps」標語，象徵他仍被當地球迷懷念，還有球迷扮香蕉造型，也舉相同標語。川崎宗則的經典影片再被挖出後，日網、社群也炸開一片笑聲，網友紛紛留言：「川崎還是那麼可愛！」、「笑到不行，這男人真的太有魅力」、「多倫多民眾還愛他」、「NHK該讓他回來客串一下！」

川崎宗則以幽默、親民風格聞名，無論在日本或北美都擁有高人氣。即使離開MLB多年，他的「猴子名言」依舊讓球迷記憶猶新。