挑戰金慧成跑壘！羅伯斯摔倒還吃藥恢復笑稱：人生最後一次全力跑

▲道奇金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇陷入背水一戰，總教練羅伯斯（Dave Roberts）與韓籍內野手金慧成用一場「爆笑跑壘對決」為全隊帶來歡笑，成功化解緊張氣氛。

道奇目前在世界大賽以2勝3敗落後，必須連贏第6、7戰才能完成二連霸。羅伯斯31日於加拿大多倫多進行賽前訓練時，突發奇想向金慧成提出「跑壘挑戰」，沒想到自己中途摔倒，反而成了球隊的開心果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據日本媒體《體育報知》與《Sponichi Annex》報導，為了讓低迷的球隊氣氛回溫，羅伯斯親自向金慧成「下戰帖」。羅伯斯在球員時期以速度見長，生涯累積243次盜壘，2006年效力聖地牙哥教士時還曾單季盜壘49次；金慧成則在KBO生涯累積211次盜壘，並於2021年拿下盜壘王。

金慧成為教練「讓步」，從後方約5公尺處起跑，羅伯斯從一壘出發往三壘衝刺，結果途中腳步打結重心不穩摔倒，讓金慧成笑著超前終點。包含葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與佐佐木朗希等隊友都笑翻，訓練現場氣氛瞬間變得輕鬆。

羅伯斯還幽默地假裝拉傷右大腿，一瘸一拐地離場，笑說：「我以為自己能從一壘跑到三壘……拜託不要讓這件事上新聞啊。」

在第6戰開打前受訪時，羅伯斯笑著說：「昨天可能是我人生最後一次全力奔跑了。不過沒事，我吃了藥，現在已經恢復了。」他接著強調：「只要能替球隊注入活力，無論什麼我都願意去做。」

《產經體育》形容：「道奇在第4、第5戰連敗，陷入淘汰邊緣。球隊最需要的正是氣氛轉換，而羅伯斯用行動達成了這件事。」

至於金慧成仍在等待他生涯首度世界大賽登場。從外卡賽（NLWC）到分區系列賽（NLDS）、冠軍賽（NLCS）一路入列世界大賽名單，但僅在NLDS第4戰以代跑身份上場過一次，即使第3戰打到延長18局，也始終未被派上場。

美媒《Dodgers Way》日前也提到：「深受球迷喜愛的金慧成，整個季後賽都在名單中，但只上場過一次代跑。球迷們都期待看到他真正迎來季後賽首秀。」