運動雲

>

道奇生死戰命運掌握在山本由伸！韓媒盛讚超越柳賢振與田中將大

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒世界大賽進入第6戰，洛杉磯道奇陷入背水一戰，將先發重任交給日本王牌山本由伸。山本在前兩場季後賽投出連續完投勝，成為自2001年名將柯特・席林（Curt Schilling）以來首位達成此壯舉的投手，韓媒《SPOTV News》，更讚嘆他「已超越柳賢振與田中將大」，是當今最強「大賽型投手」。

山本在國聯冠軍賽對釀酒人投出9局3安打1失分完投勝，接著在世界大賽第2戰再度完投9局，僅被敲4安、失1分，展現驚人壓制力。這種老派王牌的投球風格在現代大聯盟幾乎絕跡，也讓美媒與球迷一致盛讚「宛如重現經典時代的強投」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓媒《SPOTV News》以「柳賢振、田中都被他超越了嗎？──日本投手展現『原始本能』，能否像兩年前的138球完投那樣拯救道奇？」

報導指出，近年來，亞洲投手中在關鍵大賽中表現出色的代表人物，首推道奇時期的柳賢振與紐約洋基的田中將大柳賢振在2013年對戰聖路易（St. Louis）的國聯冠軍系列賽中，投出7局無失分；2014年在對同隊的分區系列賽中投6局僅失1分；2018年對亞特蘭大勇士的分區系列賽也繳出7局無失分的好表現，展現他在季後賽中的穩定與抗壓性。

田中將大則在季後賽累積10場先發，拿下5勝4敗、防禦率3.33，同樣展現出優異的大賽表現。報導指出：「能在季後賽展現出如此衝擊力的亞洲投手，像山本由伸這樣的，前所未見。」

山本在季後賽的表現已超越過去以「大賽好手」著稱的亞洲投手，他最後一次登板於「背水一戰」的舞台時，則是在2023年日本系列賽，為歐力士出戰阪神，以138球完投9局、奪14K、僅失1分，展現驚人毅力。

道奇目前以2勝3敗落後多倫多藍鳥，世界大賽第6戰將於11月1日登場。韓媒形容：「道奇的命運，全寄託在山本由伸的手臂上。」

關鍵字： 山本由伸大賽型投手亞洲好手美聯盟大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

前大聯盟投手梅迪納突發心臟病車禍身亡　享年37歲水手致哀

前大聯盟投手梅迪納突發心臟病車禍身亡　享年37歲水手致哀

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

道奇背水一戰！大谷翔平維持笑容應戰　羅伯斯：無登板計畫

道奇背水一戰！大谷翔平維持笑容應戰　羅伯斯：無登板計畫

黑豹旗／育達高中遲到遭裁定敗　「塞車、下錯交流道」球員吐心聲

黑豹旗／育達高中遲到遭裁定敗　「塞車、下錯交流道」球員吐心聲

道奇生死戰命運掌握在山本由伸！韓媒盛讚超越柳賢振與田中將大

道奇生死戰命運掌握在山本由伸！韓媒盛讚超越柳賢振與田中將大

山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱慶祝

山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱慶祝

羅戈喊話「我們明年見」　兄弟3洋投感性道別離台　

羅戈喊話「我們明年見」　兄弟3洋投感性道別離台　

德瑞克開酸大谷 藍鳥球迷怕「魔咒再現」氣炸：快刪掉！

德瑞克開酸大谷 藍鳥球迷怕「魔咒再現」氣炸：快刪掉！

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

熱門新聞

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

前大聯盟投手梅迪納突發心臟病車禍身亡　享年37歲水手致哀

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

道奇背水一戰！大谷翔平維持笑容應戰　羅伯斯：無登板計畫

黑豹旗／育達高中遲到遭裁定敗　「塞車、下錯交流道」球員吐心聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇逼出G7殊死戰

2林家正火腿秋訓引火腿捕手驚呼

3前大聯盟投手梅迪納突發心臟病車禍身亡

4羅伯斯表態：大谷翔平將於第7戰登板

5道奇背水一戰！大谷翔平暫無登板計畫

最新新聞

1山本由伸救世主　美球迷喊4億

2雷迪克承認看走眼：山本由伸太強了

3「壓力確實很大」山本由伸曝背水一戰策略變化

4羅伯斯表態：大谷翔平將於第7戰登板

5山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

【整台車凹成V型】酒駕媽無照「載5童」自撞！ 11歲男孩當場沒心跳

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

【駕駛嚇爛】宜蘭蘇澳砂石車右轉不慎　轎車慘被推著走

【暌違12年】粉紅超跑駕臨新北！　400警出動維持秩序
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366