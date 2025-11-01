道奇生死戰命運掌握在山本由伸！韓媒盛讚超越柳賢振與田中將大

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒世界大賽進入第6戰，洛杉磯道奇陷入背水一戰，將先發重任交給日本王牌山本由伸。山本在前兩場季後賽投出連續完投勝，成為自2001年名將柯特・席林（Curt Schilling）以來首位達成此壯舉的投手，韓媒《SPOTV News》，更讚嘆他「已超越柳賢振與田中將大」，是當今最強「大賽型投手」。

山本在國聯冠軍賽對釀酒人投出9局3安打1失分完投勝，接著在世界大賽第2戰再度完投9局，僅被敲4安、失1分，展現驚人壓制力。這種老派王牌的投球風格在現代大聯盟幾乎絕跡，也讓美媒與球迷一致盛讚「宛如重現經典時代的強投」。

韓媒《SPOTV News》以「柳賢振、田中都被他超越了嗎？──日本投手展現『原始本能』，能否像兩年前的138球完投那樣拯救道奇？」

報導指出，近年來，亞洲投手中在關鍵大賽中表現出色的代表人物，首推道奇時期的柳賢振與紐約洋基的田中將大柳賢振在2013年對戰聖路易（St. Louis）的國聯冠軍系列賽中，投出7局無失分；2014年在對同隊的分區系列賽中投6局僅失1分；2018年對亞特蘭大勇士的分區系列賽也繳出7局無失分的好表現，展現他在季後賽中的穩定與抗壓性。

田中將大則在季後賽累積10場先發，拿下5勝4敗、防禦率3.33，同樣展現出優異的大賽表現。報導指出：「能在季後賽展現出如此衝擊力的亞洲投手，像山本由伸這樣的，前所未見。」

山本在季後賽的表現已超越過去以「大賽好手」著稱的亞洲投手，他最後一次登板於「背水一戰」的舞台時，則是在2023年日本系列賽，為歐力士出戰阪神，以138球完投9局、奪14K、僅失1分，展現驚人毅力。

道奇目前以2勝3敗落後多倫多藍鳥，世界大賽第6戰將於11月1日登場。韓媒形容：「道奇的命運，全寄託在山本由伸的手臂上。」