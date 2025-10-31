運動雲

李洋、李遠合作首發！挑戰任務青春動滋券、文化幣雙重加碼送

▲▼「動滋X文化能量爆發」青春動滋券、文化幣雙重加碼送。（圖／運動部提供）

記者游郁香／綜合報導

繼10月16日運動部部長李洋與文化部部長李遠首次會面後，「遠洋」再度攜手推出首波正式合作「動滋X文化能量爆發」限時加碼，共有2波任務，第1波任務完成可獲得「200元加碼青春動滋券」及「100點文化幣」；第2波任務完成可再獲得「100元加碼青春動滋券」及「100點文化幣」。李洋及李遠鼓勵青年朋友跟著「遠洋」強健體魄，讓運動說故事、讓文化跑起來。

運動部說明，第1波任務中，運動部針對16至22歲的青年朋友，只要在114年10月31日前用完本年度發放的500元青春動滋券，即可在114年11月1日獲得200元青春動滋券加碼券；文化部則針對13至22歲青年，只要在今年11月30日前用完所領到的文化幣（13-15歲600點、16-22歲1200點），就可以獲得加碼的100點文化幣。

第2波任務則是青春動滋券與文化幣的「合作加碼」，16歲至22歲青年，只要於114年11月30日前將青春動滋券200元加碼券抵用完畢，且同時將本年度1200點文化幣抵用完畢，則可於12月5日再獲得100元青春動滋券及100點文化幣的雙重回饋。

李洋表示，青春動滋券可使用於運動中心、游泳池、騎乘Youbike共享單車等，及觀賞或參與各式職業、業餘運動賽事。目前正值國內職籃賽季，無法到現場觀賽的朋友也可以透過運動影音串流平臺使用青春動滋券抵用，觀看國內外重點賽事轉播頻道；此外，明年初的路跑活動也正熱烈報名中，如：渣打臺北公益馬拉松、金門馬拉松等。透過鼓勵做運動、看比賽，培養運動消費習慣，讓運動成為熱血青春的美好回憶。

李遠推薦，文化幣可以用超級優惠價格購買表演藝術青年席位、買書2點送1點，同時，最近國片強勢上檔，只要到戲院2到3個小時，就能與朋友一起享受包含災難驚悚的《96分鐘》、恐怖電影《泥娃娃》，或是雙女孩上檔的《女孩》與《左撇子女孩》、直面人生的《我們意外的勇氣》等等挑動各種情緒的精彩國片，還可以享有「2點贈送1點」、「結伴看國片滿350點回饋100點」的優惠，等於用2.1折就能看國片。此次雙重加碼，期能鼓勵青年朋友親身感受運動的熱血及文化展演的感動，不僅陶冶身心，亦鍛鍊強健體魄，有助全人發展。

李洋鼓勵青年朋友們把握機會，趁著秋冬之際走出戶外動一動，也別忘了用熱血點燃青春、用行動支持在地藝文，「藝」起動滋動！運動部提醒，本次青春動滋券加碼活動，經費有限，用完為止，獲得加碼券的朋友，請儘早使用，以免向隅。青春動滋券領用方式、優惠店家資訊等，請上動滋網查詢（網址：https://500.gov.tw/），或撥打客服專線02-7752-3658洽詢(服務時間週一至週日09：00-18：00)。

