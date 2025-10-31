運動雲

>

雷蒙恩與女神Mika快閃饒河夜市　宣傳戰神11/15、16主題週

▲▼由Taishin Wonders隊長Mika 與球員張兆辰、雷蒙恩、齊曼加前進饒河夜市快閃宣傳。（圖／台北戰神提供）

▲由Taishin Wonders隊長Mika 與球員張兆辰、雷蒙恩、齊曼加前進饒河夜市快閃宣傳。（圖／台北戰神提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

臺北戰神主場開幕週—台新證券《台味戰場》將於 11月15、16日在和平籃球館登場，將台灣經典夜市文化搬進球場，打造最在地的體驗。昨日晚間更特別由Taishin Wonders隊長Mika 與球員張兆辰、雷蒙恩、齊曼加前進饒河夜市快閃宣傳，與民眾互動同樂。

齊曼加一路親切與攤販打招呼化身「戰神里長伯」，與果汁店老闆相約下次再來，購買雞蛋糕時更不忘熱情邀請老闆：「11/15、16要來和平館看我們比賽喔！」展現滿滿親和力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼由Taishin Wonders隊長Mika 與球員張兆辰、雷蒙恩、齊曼加前進饒河夜市快閃宣傳。（圖／台北戰神提供）

▲▼由Taishin Wonders隊長Mika 與球員張兆辰、雷蒙恩、齊曼加前進饒河夜市快閃宣傳。（圖／台北戰神提供）

Taishin Wonders隊長Mika 首次與戰友一起逛夜市，她分享能以不同方式與球迷互動、感受臺北在地文化，覺得既新鮮又有趣。平時就喜歡逛夜市的她，更大推：「饒河真的是最道地、必逛的夜市！」而來到饒河當然不能錯過街口最經典的胡椒餅！雷蒙恩一口咬下直呼：「超好吃！」還忍不住把不吃豬肉的齊曼加那份搶過來。

吃完美食挑戰射氣球，張兆辰謙虛的說：「以前都沒玩過這個，來夜市都在吃。」沒想到一試身手就「十發全中」技驚四座，引起現場熱烈歡呼。不讓球員專美於前，全能女神Mika 也展現神射手實力，同樣也是一舉命中十顆，開心地說：「看來全能女神的封號真的不是浪得虛名！」

▲▼由Taishin Wonders隊長Mika 與球員張兆辰、雷蒙恩、齊曼加前進饒河夜市快閃宣傳。（圖／台北戰神提供）

▲▼由Taishin Wonders隊長Mika 與球員張兆辰、雷蒙恩、齊曼加前進饒河夜市快閃宣傳。（圖／台北戰神提供）

走在夜市的街道上，不時有戰友熱情打招呼，身穿雷蒙恩新秀TEE的戰友更攜帶應援毛巾來合照，讓雷蒙恩相當驚喜：「看到球迷來真的很開心！」也有小朋友興奮揮手喊出：「Hi Jordy！」齊曼加聽到後笑著揮手，近兩小時的活動在笑聲與加油聲一路相伴下劃下句點，相當投入的齊曼加說：「覺得時間過得特別快，好玩到感覺只有半小時！」

雷蒙恩打趣對兆辰說：「饒河夜市這麼好玩，你之前怎麼都沒帶我來！」戰神們也與大家相約：「11/15、16主場見！」此外，戰神也與饒河夜市在地名店《齒牛香牛肉麵》合作，提供專屬「戰神餐碗」，店家也祭出「滿額贈小菜」的應援活動，支持在地球隊臺北戰神。

▲▼由Taishin Wonders隊長Mika 與球員張兆辰、雷蒙恩、齊曼加前進饒河夜市快閃宣傳。（圖／台北戰神提供）

▲▼由Taishin Wonders隊長Mika 與球員張兆辰、雷蒙恩、齊曼加前進饒河夜市快閃宣傳。（圖／台北戰神提供）

戰神主場首戰台新證券《台味戰場》主題日，把夜市的吃喝玩樂原汁原味搬進和平籃球館，射氣球、套圈圈、糖葫蘆、甘草芭樂等經典攤位一次到齊，讓球迷「一票進場，嗨玩整夜」。11/15賽後將舉辦Taishin Wonders擊拳會，11/16賽後則有戰神握手會，活動詳情請鎖定臺北戰神官方IG。

本賽季揪團優惠，線上購票享三人買二送一、四人買三送一，另有延續好評的「臺北市民日」，11/15南港、信義區，11/16士林、中正區，市民憑證限區換票免費入場。邀請戰友相揪進場，一起挺戰神、挺臺北，讓紅色能量在和平館全面引爆！

關鍵字： TPBL台北戰神雷蒙恩Mika

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

黑豹旗／育達高中遲到遭裁定敗　「塞車、下錯交流道」球員吐心聲

黑豹旗／育達高中遲到遭裁定敗　「塞車、下錯交流道」球員吐心聲

軟銀積極網羅徐若熙　日媒爆開出3年10億日圓大約搶人

軟銀積極網羅徐若熙　日媒爆開出3年10億日圓大約搶人

德瑞克開酸大谷 藍鳥球迷怕「魔咒再現」氣炸：快刪掉！

德瑞克開酸大谷 藍鳥球迷怕「魔咒再現」氣炸：快刪掉！

林家正加入火腿秋訓　日球迷驚喜認出：12強砲轟戶郷的男人！

林家正加入火腿秋訓　日球迷驚喜認出：12強砲轟戶郷的男人！

藍鳥破解大谷！教頭揭壓制關鍵：控球與視線變化

藍鳥破解大谷！教頭揭壓制關鍵：控球與視線變化

大谷翔平連炸5發特大號全壘打！練完開心撿球　美記者：令人感動

大谷翔平連炸5發特大號全壘打！練完開心撿球　美記者：令人感動

大谷翔平G7再登板當「open醬」？羅伯斯：所有選項都在考慮中

大谷翔平G7再登板當「open醬」？羅伯斯：所有選項都在考慮中

大谷翔平練打轟到5樓最上層！怪力震撼全場：飛到月球了

大谷翔平練打轟到5樓最上層！怪力震撼全場：飛到月球了

「改當投手」辰己涼介來了！　11月亞洲職棒交流賽豪華卡司再更新

「改當投手」辰己涼介來了！　11月亞洲職棒交流賽豪華卡司再更新

藍鳥教頭笑稱「希望山本多耗幾球」　史普林格將歸隊拚封王戰

藍鳥教頭笑稱「希望山本多耗幾球」　史普林格將歸隊拚封王戰

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

熱門新聞

黑豹旗／育達高中遲到遭裁定敗　「塞車、下錯交流道」球員吐心聲

軟銀積極網羅徐若熙　日媒爆開出3年10億日圓大約搶人

德瑞克開酸大谷 藍鳥球迷怕「魔咒再現」氣炸：快刪掉！

林家正加入火腿秋訓　日球迷驚喜認出：12強砲轟戶郷的男人！

藍鳥破解大谷！教頭揭壓制關鍵：控球與視線變化

大谷翔平連炸5發特大號全壘打！練完開心撿球　美記者：令人感動

讀者回應

﻿

熱門新聞

1塞車、下錯交流道吞敗！球員吐心聲

2軟銀出手了！3年10億大約搶徐若熙

3德瑞克開酸大谷　藍鳥球迷怕魔咒重演

4林家正赴火腿秋訓　球迷驚喜想起12強

5藍鳥破解大谷！教頭揭壓制關鍵

最新新聞

1挑戰任務青春動滋券、文化幣雙重加碼送

2義峰高中超支持打棒球！打擊別怕三振

3中職年度頒獎典禮即將登場

4雷蒙恩與女神Mika快閃饒河夜市

5爸爸啟蒙打棒球！蔡昀叡欣賞丘里歐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

【沒有叫妳超越】萌娃萬聖節變裝王世堅喊：從從容容游刃有餘

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

【泰格與雪兒】規矩男

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366