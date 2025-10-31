運動雲

藍鳥盼複製1993世界大賽奇蹟　破解山本由伸成關鍵任務

▲藍鳥盼複製1993奇蹟　破解山本由伸成關鍵任務。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥重返主場，準備迎接世界大賽第6戰。這支球隊不僅握有「全世界的氣勢」，更背負著歷史的好兆頭；就在32年前的1992與1993年，藍鳥連續兩年封王，而這兩次冠軍皆是在第6戰中誕生，如今，他們再度迎來第6戰，球迷不禁憧憬：會否再現那年卡特（Joe Carter）以再見全壘打鎖定冠軍的傳奇一幕？

要讓童話結局再度上演，多倫多必須突破眼前最大的障礙，洛杉磯道奇王牌投手山本由伸，這位日本強投在第2戰以一場近乎完美的比賽壓制藍鳥，全場僅失1分，並投出他本季季後賽的第2場完投勝。

「那真是一位非常頂尖的投手打出了一場偉大的比賽，」藍鳥指定打擊史普林格（George Springer）在第2戰後讚嘆道，「當他狀況好的時候，要從他手中得分真的很難，我們整年都親眼見證了這一點。」

道奇在本系列賽中派出的先發投手群實力驚人，無論是史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow），甚至是大谷翔平，都能在其他球隊競爭王牌地位；然而，唯獨山本真正徹底馴服了藍鳥打線，他在第2戰僅用105球投完9局，且在比賽末段更是連續解決20名打者，完全封鎖多倫多進攻火力。

若要擊倒山本，藍鳥必須回歸本色：拉長打席、消耗對方投手、並盡量製造擊球出局；在第2戰中，他們確實讓山本製造了11個滾地球與3個飛球出局，但同時也被三振8次，整場比賽山本幾乎未遭威脅，展現壓倒性掌控力。

山本本季季後賽唯一被打爆的比賽發生在對費城人時，他當時投4局失3分，被擊出6支安打、送出1次保送；那場比賽中，費城人的打者堅持不追打山本最具威力的兩顆武器，曲球與指叉球。

結果，他只拿下2次三振，揮空率也明顯下降。

根據數據顯示：

對費城人時（山本失常的一戰）曲球＋指叉球追打率：7%（14顆壞球僅1次揮棒），揮空率：0%（8次揮棒全未揮空）

其他季後賽比賽（含世界大賽第2戰），平均追打率：41%（92顆壞球揮棒38次）揮空率：36%（84次揮棒揮空30次世界大賽第2戰，追打率：48%，揮空率：36%。

由此可見，若藍鳥能夠克制對這兩種球路的追打，就有機會比第2戰更具競爭力；但這絕非易事，山本正值巔峰狀態，而且對這兩顆球的控制力幾乎完美，能在必要時精準投進好球帶。

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）在談到山本時表示：「老天，希望他投那麼多局後能稍微累一點，他的特別之處在於，他感覺就像有六七種不同的投球，而且能在比賽中不斷轉換身分，你必須夠固執，必須準備好打擊，並且要堅持自己的揮棒策略，這就是關鍵所在。」

