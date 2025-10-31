NBA理事會正式批准湖人易主！道奇老闆華特接掌紫金軍團

???? BREAKING: The sale of the Lakers to Mark Walter has been unanimously approved by the NBA's board of governors.



Jeanie Buss will remain the team's Governor for at least 5 years once the transaction closes. pic.twitter.com/Qdpj6d7PrM — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 30, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA正式進入歷史新篇章，聯盟理事會於美東時間30日一致通過，批准洛杉磯湖人隊多數股權出售案，新任大股東確定為道奇老闆華特（Mark Walter），交易預計將於近期完成。這位行事低調卻極具影響力的洛城體壇大亨，將正式掌舵這支擁有無數傳奇的紫金王朝。

The NBA Board of Governors has unanimously approved the sale of the majority interest in the Los Angeles Lakers to Mark Walter, the league has announced. The transaction is expected to close shortly. pic.twitter.com/kgwkZ40VXJ — Tomer Azarly (@TomerAzarly) October 30, 2025

自1979年由已故球隊傳奇老闆傑瑞・巴斯（Dr. Jerry Buss）買下湖人以來，巴斯家族掌權長達46年，如今歷史正式翻頁。不過，珍妮・巴斯（Jeanie Buss）仍將在交易完成後繼續擔任球隊執行理事（Governor），至少任期5年，持續參與球隊經營。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）透過聲明表示，「華特與我們的聯盟關係深厚，長年擔任湖人小股東，也身為WNBA洛杉磯火花隊的主要老闆，已超過十年。隨著華特成為湖人隊的新任大股東，我毫不懷疑他將成為一位盡職盡責的管理者，並為聯盟帶來寶貴的貢獻，他在商業與體育領域的成功經驗將成為重要資產。」

▲道奇老闆華特天價收購NBA豪門湖人，他被評為「安靜的背後大亨」。（圖／達志影像／美聯社）

席爾瓦同時感謝巴斯家族46年來對NBA的貢獻，「我很高興珍妮仍將繼續擔任球隊執行理事，並作為我們聯盟中積極且投入的一員。」

這位新任湖人老闆可不只是富豪。現年65歲的華特是控股公司TWG Global執行長、Guggenheim Partners董事長，資產管理規模驚人。2021年他購入湖人26%的股份，擁有優先收購權，今年6月傳出他以100億美元估值買下球隊多數股權，創美國體育史上最高交易紀錄。

華特同時是MLB洛杉磯道奇的老闆，2020與2024年率隊兩度奪下世界大賽冠軍，他在2023年底簽下「二刀流」巨星大谷翔平，震撼全球體壇。他行事低調，極少接受媒體訪問，卻被《運動畫刊》評為「體育界最具影響力的50人」之一。

▲華特領軍道奇期間兩度封王，並成功簽下「二刀流」巨星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

華特曾在接手道奇時強調，「我是個棒球迷，但我並不適合做棒球決策，我只想支持我的團隊，並在場邊為他們吶喊。」他的理念「支援而非干預」深受球員愛戴，道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）曾盛讚華特，「這一切徹底改變了，而且是往好的方向發展。」

華特不只經營MLB與NBA球隊，還是WNBA火花隊的股東之一。2014年火花瀕臨遷隊，華特與湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）攜手接手，確保球隊留在洛杉磯。火花2016年奪冠，至今仍以Crypto.com Arena為主場。

除了職業球隊經營，華特也在公益領域投入巨資。他與道奇基金會推動「LA Rises」重建計畫，為野火災後重建投入1億美元，並捐贈5000萬支援教育、醫療、社會正義及無家可歸者議題。

如今，這位被稱為「安靜的背後大亨」正式接手湖人——這支擁有17座總冠軍的NBA傳奇球隊。從道奇到湖人，從大谷翔平到詹姆斯（LeBron James），華特正掌控整個洛杉磯的體育命脈。

▲華特長年低調行事，卻是洛杉磯體壇最關鍵的推手之一。（圖／達志影像／美聯社）