NBA理事會正式批准湖人易主！道奇老闆華特接掌紫金軍團

記者游郁香／綜合報導

NBA正式進入歷史新篇章，聯盟理事會於美東時間30日一致通過，批准洛杉磯湖人隊多數股權出售案，新任大股東確定為道奇老闆華特（Mark Walter），交易預計將於近期完成。這位行事低調卻極具影響力的洛城體壇大亨，將正式掌舵這支擁有無數傳奇的紫金王朝。

自1979年由已故球隊傳奇老闆傑瑞・巴斯（Dr. Jerry Buss）買下湖人以來，巴斯家族掌權長達46年，如今歷史正式翻頁。不過，珍妮・巴斯（Jeanie Buss）仍將在交易完成後繼續擔任球隊執行理事（Governor），至少任期5年，持續參與球隊經營。

NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）透過聲明表示，「華特與我們的聯盟關係深厚，長年擔任湖人小股東，也身為WNBA洛杉磯火花隊的主要老闆，已超過十年。隨著華特成為湖人隊的新任大股東，我毫不懷疑他將成為一位盡職盡責的管理者，並為聯盟帶來寶貴的貢獻，他在商業與體育領域的成功經驗將成為重要資產。」

▲▼道奇老闆華特天價收購NBA豪門湖人，他被評為「安靜的背後大亨」。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇老闆華特天價收購NBA豪門湖人，他被評為「安靜的背後大亨」。（圖／達志影像／美聯社）

席爾瓦同時感謝巴斯家族46年來對NBA的貢獻，「我很高興珍妮仍將繼續擔任球隊執行理事，並作為我們聯盟中積極且投入的一員。」

這位新任湖人老闆可不只是富豪。現年65歲的華特是控股公司TWG Global執行長、Guggenheim Partners董事長，資產管理規模驚人。2021年他購入湖人26%的股份，擁有優先收購權，今年6月傳出他以100億美元估值買下球隊多數股權，創美國體育史上最高交易紀錄。

華特同時是MLB洛杉磯道奇的老闆，2020與2024年率隊兩度奪下世界大賽冠軍，他在2023年底簽下「二刀流」巨星大谷翔平，震撼全球體壇。他行事低調，極少接受媒體訪問，卻被《運動畫刊》評為「體育界最具影響力的50人」之一。

▲▼道奇老闆華特與大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲華特領軍道奇期間兩度封王，並成功簽下「二刀流」巨星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

華特曾在接手道奇時強調，「我是個棒球迷，但我並不適合做棒球決策，我只想支持我的團隊，並在場邊為他們吶喊。」他的理念「支援而非干預」深受球員愛戴，道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）曾盛讚華特，「這一切徹底改變了，而且是往好的方向發展。」

華特不只經營MLB與NBA球隊，還是WNBA火花隊的股東之一。2014年火花瀕臨遷隊，華特與湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）攜手接手，確保球隊留在洛杉磯。火花2016年奪冠，至今仍以Crypto.com Arena為主場。

除了職業球隊經營，華特也在公益領域投入巨資。他與道奇基金會推動「LA Rises」重建計畫，為野火災後重建投入1億美元，並捐贈5000萬支援教育、醫療、社會正義及無家可歸者議題。

如今，這位被稱為「安靜的背後大亨」正式接手湖人——這支擁有17座總冠軍的NBA傳奇球隊。從道奇到湖人，從大谷翔平到詹姆斯（LeBron James），華特正掌控整個洛杉磯的體育命脈。

▲▼道奇老闆華特與大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲華特長年低調行事，卻是洛杉磯體壇最關鍵的推手之一。（圖／達志影像／美聯社）

