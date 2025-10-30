道奇生死戰有山本由伸在！Kiké：G6是我們展現真正價值的時刻

運動雲

▲▼洛杉磯道奇K.赫南德茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲K.赫南德茲於第3局轟出陽春砲，為道奇打下唯一分數。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇在世界大賽第5戰慘敗給多倫多藍鳥，陷入2勝3敗的絕境。全場唯一亮點來自K.赫南德茲（Kiké Hernández），他第3局轟出陽春砲為球隊打下唯一分數。即將在第6戰登板的日本王牌山本由伸成為全隊最後的希望，K.赫南德茲賽後高喊，「現在正是我們展現真正價值的時刻。」

這場比賽，道奇打線被22歲藍鳥新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）徹底壓制，他7局僅被敲出3安打、無保送、飆出12次三振，創下新人投手在世界大賽的歷史紀錄。更糟的是，道奇投手群還出現世界大賽史上首見的「單局3次暴投」，陷入全面性崩盤。

▲▼洛杉磯道奇K.赫南德茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲K.赫南德茲賽後受訪時表示，「第6戰我們有最合適的投手——由伸。」（圖／達志影像／美聯社）

原本守左外野的K.赫南德茲此戰被安排改守中外野，取代狀況低迷的年輕外野手帕赫斯（Andy Pages），並在第3局擊出左外野全壘打，成為球隊難得的亮點。賽後他接受《SportsNet LA》訪問時語氣堅定地說，「現在該是我們展現真正價值的時候。就像去年一樣，我們一定能扭轉情勢。第6戰我們有最合適的投手——山本由伸——要登上投手丘。」

道奇去年在分區系列賽也曾面臨1勝2敗的絕境，最終連勝兩場逆轉教士闖過關，並一路奪下世界大賽冠軍。如今他們再度被逼到懸崖邊，能否扭轉頹勢，受到各界矚目。

