黑豹旗／宜寧高中稱已電話棄賽　棒協：沒收到任何形式的申請

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗近日傳出宜寧高中未出賽爭議，雙方各執一詞，形成「棄賽羅生門」，原定10月28日上午11時，宜寧高中應在高雄立德棒球場對上楠梓高中，但比賽開打時球隊遲遲未現身，最終由楠梓高中裁定7比0獲勝，該場比賽有轉播，僅播出6分51秒即結束，引發外界熱議。

宜寧高中隨後發出聲明，強調學校已於10月上旬主動致電棒球協會競賽組劉先生，正式表達棄賽意願，並說明未完成正式紙本報名程序；對事件引起的誤解深表歉意。

然而棒協指出，協會中劉先生「查無此人」，內部更是沒有姓劉之人，依照規定，只要學校於系統完成「電子報名」，即視為正式參賽並安排賽程；若因任何因素放棄比賽，必須以正式公文通知，或於教練會議時由教練代表說明，由於主辦單位未收到宜寧高中相關公文，因此仍照常安排比賽。

棒協提及，黑豹旗賽事的宗旨在於推廣棒球運動、鼓勵各校參與，因此一旦「電子報名成功」，即視為正式參賽資格成立，若學校欲棄賽，須主動發公文告知主辦單位，或於教練會議中由教練代為轉達。

大會補充指出，本屆確實有其他學校因其他原因放棄比賽，但皆有完成相關公文或於會議明確告知，因此得以在開賽前取消賽程，避免造成空場狀況。

台中宜寧高中聲明：

近日有媒體報導宜寧高中棒球社未參加第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽。看見新聞的當下，學校與棒球社的同學都感到相當錯愕，也在第一時間收到各界的提醒與建議，學校在此誠摯地表達感謝，並虛心檢討。

自今年8月接獲棒球協會參賽邀請以來，當時正值高三學生畢業，球隊需重新招募新成員的階段，9月開學後，社團人數陸續增補至9人，雖然時間準備緊迫，學校仍詢問孩子參賽意願並全力支持。隨後，球隊於棒球協會網站完成初步報名手續，然而，在進一步討論後，棒球社成員因個人課業與出賽陣容不足考量下，表示出賽意願低。

學校於10月上旬主動致電棒球協會競賽組劉先生，說明本校並未完成正式紙本報名程序，同時也正式表達棄賽意願，未料仍引發外界誤解與關注，對此學校深感抱歉，並向關心本校的各界朋友致上誠摯歉意。

宜寧中學長期重視學生多元發展，始終鼓勵孩子在課業與運動之間取得平衡，未來學校將持續提供支持，並加強社團在賽事程序上的經驗與行政協調，讓每一次挑戰都成為成長的機會。

感謝社會各界的關心與指教，我們將以此為契機，持續陪伴孩子在學業與運動的道路上並肩前行。