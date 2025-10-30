運動雲

>

黑豹旗／宜寧高中稱已電話棄賽　棒協：沒收到任何形式的申請

▲被扣倒也不哭了！楠梓高中終於「真正打到一場比賽」　隊長吳承諭吐真言。（圖／賽會官方提供）

▲楠梓高中。（圖／賽會官方提供）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗近日傳出宜寧高中未出賽爭議，雙方各執一詞，形成「棄賽羅生門」，原定10月28日上午11時，宜寧高中應在高雄立德棒球場對上楠梓高中，但比賽開打時球隊遲遲未現身，最終由楠梓高中裁定7比0獲勝，該場比賽有轉播，僅播出6分51秒即結束，引發外界熱議。

宜寧高中隨後發出聲明，強調學校已於10月上旬主動致電棒球協會競賽組劉先生，正式表達棄賽意願，並說明未完成正式紙本報名程序；對事件引起的誤解深表歉意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而棒協指出，協會中劉先生「查無此人」，內部更是沒有姓劉之人，依照規定，只要學校於系統完成「電子報名」，即視為正式參賽並安排賽程；若因任何因素放棄比賽，必須以正式公文通知，或於教練會議時由教練代表說明，由於主辦單位未收到宜寧高中相關公文，因此仍照常安排比賽。

棒協提及，黑豹旗賽事的宗旨在於推廣棒球運動、鼓勵各校參與，因此一旦「電子報名成功」，即視為正式參賽資格成立，若學校欲棄賽，須主動發公文告知主辦單位，或於教練會議中由教練代為轉達。

大會補充指出，本屆確實有其他學校因其他原因放棄比賽，但皆有完成相關公文或於會議明確告知，因此得以在開賽前取消賽程，避免造成空場狀況。

台中宜寧高中聲明：

近日有媒體報導宜寧高中棒球社未參加第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽。看見新聞的當下，學校與棒球社的同學都感到相當錯愕，也在第一時間收到各界的提醒與建議，學校在此誠摯地表達感謝，並虛心檢討。

自今年8月接獲棒球協會參賽邀請以來，當時正值高三學生畢業，球隊需重新招募新成員的階段，9月開學後，社團人數陸續增補至9人，雖然時間準備緊迫，學校仍詢問孩子參賽意願並全力支持。隨後，球隊於棒球協會網站完成初步報名手續，然而，在進一步討論後，棒球社成員因個人課業與出賽陣容不足考量下，表示出賽意願低。

學校於10月上旬主動致電棒球協會競賽組劉先生，說明本校並未完成正式紙本報名程序，同時也正式表達棄賽意願，未料仍引發外界誤解與關注，對此學校深感抱歉，並向關心本校的各界朋友致上誠摯歉意。

宜寧中學長期重視學生多元發展，始終鼓勵孩子在課業與運動之間取得平衡，未來學校將持續提供支持，並加強社團在賽事程序上的經驗與行政協調，讓每一次挑戰都成為成長的機會。

感謝社會各界的關心與指教，我們將以此為契機，持續陪伴孩子在學業與運動的道路上並肩前行。

關鍵字： 黑豹旗宜寧高中楠梓高中

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

藍鳥6比1率先聽牌！道奇苦吞15K　大谷翔平4打數掛蛋

藍鳥6比1率先聽牌！道奇苦吞15K　大谷翔平4打數掛蛋

「就是要贏」山本由伸扛G6背水一戰　佛里曼大讚藍鳥新秀

「就是要贏」山本由伸扛G6背水一戰　佛里曼大讚藍鳥新秀

補強朱育賢、陳子豪後　味全再進自由市場？「將進行整體評估」

補強朱育賢、陳子豪後　味全再進自由市場？「將進行整體評估」

22歲耶薩維奇飆12K改寫世界大賽新秀紀錄！大谷揮空頭盔都噴了　

22歲耶薩維奇飆12K改寫世界大賽新秀紀錄！大谷揮空頭盔都噴了　

日媒爆西武獅鎖定林安可 若確定行使海外FA將掀搶人大戰

日媒爆西武獅鎖定林安可 若確定行使海外FA將掀搶人大戰

大谷翔平狂被敬遠連外媒都看不下去！羅伯斯苦笑：想改規則也難

大谷翔平狂被敬遠連外媒都看不下去！羅伯斯苦笑：想改規則也難

隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了

隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了

快訊／NBA「半獸人」台籃首秀破功！　領航猿宰獵鷹笑擁2連勝

快訊／NBA「半獸人」台籃首秀破功！　領航猿宰獵鷹笑擁2連勝

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

中職金手套獎名單公布！4位選手雙料獲獎、江坤宇締造游擊6連霸

中職金手套獎名單公布！4位選手雙料獲獎、江坤宇締造游擊6連霸

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

熱門新聞

藍鳥6比1率先聽牌！道奇苦吞15K　大谷翔平4打數掛蛋

「就是要贏」山本由伸扛G6背水一戰　佛里曼大讚藍鳥新秀

補強朱育賢、陳子豪後　味全再進自由市場？「將進行整體評估」

22歲耶薩維奇飆12K改寫世界大賽新秀紀錄！大谷揮空頭盔都噴了　

日媒爆西武獅鎖定林安可 若確定行使海外FA將掀搶人大戰

大谷翔平狂被敬遠連外媒都看不下去！羅伯斯苦笑：想改規則也難

讀者回應

﻿

熱門新聞

1藍鳥率先聽牌！大谷翔平4打數掛蛋

2山本由伸扛G6先發：就是要贏！

3味全今年再進自由市場？球團回應

4藍鳥22歲新秀12K改寫世界大賽紀錄！

5日媒爆西武獅鎖定林安可！

最新新聞

1富邦長春公開賽次輪領先榜吹起泰國風

2沙子宸現身黑豹旗

3蔡宇翔放棄模擬考4.2局狂飆13K！

4方之昀黑豹旗關門成功

5江坤宇金手套連3年滿分6連霸史無前例

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

【這團太會演】萬聖節最強雲霄飛車扮裝現身！全員抖動＋俯衝神還原

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

周玉蔻罵醜又髒　王世堅喊「敬老尊賢」：不評論極少數沒格調老太太

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366