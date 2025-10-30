運動雲

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援



▲羅東高中女球經洪苙晴。（圖／記者胡冠辰攝，下同）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗高中棒球賽30日在新北中山球場續戰，宜蘭羅東高中火力全開，前兩局即攻下9分奠定勝基，最終以11比0於5局提前扣倒高雄楠梓高中；除了場上球員表現亮眼外，羅東高中球經、同時也是球隊攝影師的高二生洪苙晴，因外型甜美與開朗互動成為場邊焦點，甚至有對手球員主動上前合照。

羅東高中由投手蔡宇翔掛帥先發，開局展現強勢控球與打線支援，球隊首兩局火力兇猛，接連以3分與6分攻勢迅速拉開比數。

楠梓高中雖派出隊長吳承諭登板應戰，仍難以壓制羅東連續安打與保送，第3局羅東再利用觸身球與守備失誤追加兩分，將比分擴大至11比0。

第4局楠梓雖一度出現上壘契機，但未能突破投手壓制，5局結束後，依規定提前結束比賽，羅東高中以11比0收下勝利，展現強勁實力。

場邊另一焦點，是羅東高中的女球經洪苙晴，身為高二學姊，她不僅負責球隊攝影，也以活潑幽默的個性融入整個團隊。

▲羅東高中女球經洪苙晴。（圖／記者胡冠辰攝）

「我都會拍他們滑倒、搞笑的照片，然後可以賣錢跟他們要錢刪掉，」她笑說，「他們每個都很上相，也會要我幫他們拍帥一點，能被他們信任，我覺得很開心。」

洪苙晴透露，原本就對棒球有興趣，加入球隊後更深刻感受到這群「臭男生」的團結與熱血，「雖然一開始只是想當球經，但看完比賽、幫他們拍照之後就越來越喜歡棒球，會花更多時間去了解。」

洪苙晴也以「學姊視角」期許球隊能持續進步：「我希望他們能多向學長學習，更有配合度、再更團結一點。他們其實已經很棒了，脾氣很好，整個情商都很高。」

