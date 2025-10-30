運動雲

讓大谷翔平「單膝跪地」揮空全面壓制　藍鳥新人：只是一次三振

記者游郁香／綜合報導

多倫多藍鳥22歲新秀右投耶薩維奇（Trey Yesavage）在世界大賽第5戰投出驚人代表作，7局僅失1分、無保送、飆出12次三振，徹底封鎖洛杉磯道奇打線，未被敲出任何長打。面對超級球星大谷翔平，他3度對決全部成功壓制，甚至在第2打席讓大谷「單膝下跪」揮空，成為全場經典畫面。

▲▼藍鳥菜鳥投手 耶薩維奇（Trey Yesavage） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶薩維奇讓大谷翔平單膝跪地揮空三振，成為比賽經典畫面。（圖／達志影像／美聯社）

賽後被問到讓大谷這樣的頂級打者「單膝跪地」三振有何感想，這位22歲菜鳥神情冷靜地回答，「我只是站在那裡而已。對每位打者，我的態度都一樣。在這個層級，任何人都有可能造成傷害。那只是一次三振而已。」短短幾句話，展現出超齡的沉著與自信。

耶薩維奇9月才升上大聯盟，例行賽僅先發3場，卻在季後賽5場登板拿下3勝1敗，迅速成為藍鳥不可或缺的先發戰力。

▲▼藍鳥菜鳥投手 耶薩維奇（Trey Yesavage） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶薩維奇在7局飆出12K，無懼壓力封鎖道奇打線。（圖／達志影像／美聯社）

他坦言，這段旅程極為艱難，但能與許多名投共事是他人生的重要養分。「這真的是艱難的一年，但被這些老將包圍是我職業生涯中最寶貴的經驗。他們給了我最好的照顧。未來當有新人上來時，我會記得自己剛來時他們是怎麼對待我的。」

在耶薩維奇的壓制力投之下，藍鳥以3勝2敗率先聽牌，距離世界大賽冠軍僅一步之遙。對於這不可思議的經歷，他感性地說，「這真是瘋狂的世界。就算好萊塢也寫不出這樣的劇本。能成為這個故事的一部分，我真的很幸運。」

▲▼藍鳥菜鳥投手 耶薩維奇（Trey Yesavage） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶薩維奇賽後說，好萊塢也拍不出這樣的劇本，能參與其中真的很幸運。（圖／達志影像／美聯社）

