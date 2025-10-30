庫明加開季5戰鎖定勇士固定先發　柯爾肯定：傳球與判斷進步

▲庫明加開季打出自信身手，終於站上勇士固定先發。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士開季連續擊退灰熊與快艇後，戰績來到4勝1敗，主帥柯爾（Steve Kerr）宣布，「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）憑藉自身出色表現，成功贏得「固定先發」位置，負責防守對手最具威脅的外線火力。柯爾盛讚，「他會是我們接下來的固定先發。他的表現太棒了！」

勇士本季原本僅有天王柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）3位資深核心被列為「固定主力」。柯爾打算視比賽對位與球員狀況，輪替其他先發名額，如今他確認庫明加的表現足以讓他穩坐第4席先發位置。

柯爾這幾戰安排庫明加去防守灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）、快艇3屆得分王哈登（James Harden），他認為這位23歲大物「已經準備好了」，攻防兩端都展現出成熟度。

事實上，庫明加過去兩季一直渴望更多出賽時間，今夏甚至嘗試受限制自由球員市場，尋求更穩定的角色。勇士拒絕了國王與太陽提出的「先簽後換」方案，以兩年4680萬美元合約留人，並未承諾任何先發機會，原先預計他仍會從板凳出發。

▲柯爾盛讚，庫明加在籃板與攻擊籃框的侵略性，讓勇士變成另一支球隊。（圖／達志影像／路透社）

不過，新加盟的39歲中鋒霍福德（Al Horford）被限制上場時間、穆迪（Moses Moody）又在訓練營受傷，讓庫明加提早獲得先發機會。結果他徹底「打出身價」，開季5戰繳出場均16.2分、命中率53.7%、三分16投中7，並抓下37個籃板，是生涯最佳開局之一。

「他在籃板和攻擊籃框的方式，讓他變得特別。」柯爾稱讚道，「當他能發揮那樣的天賦，我們整支球隊都會被改變。」

勇士近兩戰擊敗灰熊與快艇後，戰績提升至4勝1敗。庫明加與巴特勒、格林共同上場74分鐘時，球隊「淨勝」對手37分。柯爾原本擔心3人合體會影響空間，如今數據讓他改變想法，「他現在更有目的性，知道何時把球交給巴特勒或柯瑞，何時強攻籃下。」

柯爾說，「隨著庫明加的傳球與判斷進步，一切都運轉順暢起來了。」目前勇士剩下的第5號先發，將由3年級後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與2年級中鋒波斯特（Quinten Post）依對位輪換。