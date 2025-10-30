熱火羅齊爾涉賭薪資遭凍結！　NBA球員工會抗議：違反無罪推定

▲羅齊爾涉入聯邦賭博案遭逮捕，被NBA列入無薪留職名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

邁阿密熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）因涉入聯邦政府調查的非法賭博案遭逮捕，聯盟已在他被捕數小時後，宣布將其列入「無薪留職」名單，引發NBA球員工會不滿。波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）同樣因涉案被停職，兩人離隊期間都不會領到薪資。

羅齊爾本季年薪高達2660萬美元，聯盟將把他未發放的薪資「凍結」存入信託帳戶，若最終被證明清白並獲准「復職」，這筆金額將全數補發。不過，球員工會（NBPA）已公開抗議此舉，「我們同意聯盟維護比賽公正性的重要性，但讓特里在未經審判前被無薪停職，違反了『無罪推定原則』，也與我們的勞資協議內容不符。」工會表示將透過正式法律程序提出申訴。

與羅齊爾不同，畢拉普斯的700萬美元薪資不會被凍結，而是直接暫停發放，待FBI調查結果出爐後再決定是否補償。

▲波特蘭總教練畢拉普斯也因涉案被停職。（圖／達志影像／美聯社）

羅齊爾近期也因另一宗財務問題受到關注，他的律師證實，美國國稅局（IRS）對他在2021年的「800萬美元稅務留置權」已結清。律師特拉斯蒂（Jim Trusty）澄清，羅齊爾從未欠過800萬美元稅款，實際只少繳了9000美元，那筆錢早已補繳，但留置文件尚未正式撤除。

根據《ESPN》報導，這份留置權文件於2023年11月在佛州布勞沃郡登錄，該地也是羅齊爾的住所所在地；當地政府與國稅局尚未對此發表回應。

現年30歲的羅齊爾在2021年效力夏洛特黃蜂，如今效力熱火。據聯邦檢方指控，他涉嫌在2023年3月23日為共犯提供資訊，協助對方投注並從中獲利。該場比賽他出賽時間有限，押注他「數據表現低於預期」的賭徒因此贏得獎金。檢方認為，這與2024年被永久禁賽的前多倫多球員波特（Jontay Porter）案性質相似。

羅齊爾在2022-23賽季最後8場未出賽，球隊當時以腳傷為由讓他休戰，但外界質疑是否與案件有關。

▲NBA賭博風暴，熱火後衛羅齊爾、拓荒者名人堂教頭畢拉普斯、前騎士助教瓊斯涉案。（圖／達志影像／美聯社）

據消息人士透露，當時多家博彩公司偵測到與羅齊爾有關的「特殊投注項目」（prop bets）出現異常下注行為，立刻通報NBA。聯盟曾介入調查，但由於無傳喚權，最終未找到足夠證據證明他違規。

目前，NBA也宣布將重新檢討傷病資訊的公開機制，以防內部消息被濫用。這起事件不僅再次動搖NBA對「賭博與比賽公正」的界線，也讓聯盟陷入信任危機。