運動雲

>

熱火羅齊爾涉賭薪資遭凍結！　NBA球員工會抗議：違反無罪推定

▲▼NBA賭博風暴擴大，熱火後衛羅齊爾、拓荒者名人堂教頭畢拉普斯、前騎士助教瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅齊爾涉入聯邦賭博案遭逮捕，被NBA列入無薪留職名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

邁阿密熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）因涉入聯邦政府調查的非法賭博案遭逮捕，聯盟已在他被捕數小時後，宣布將其列入「無薪留職」名單，引發NBA球員工會不滿。波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）同樣因涉案被停職，兩人離隊期間都不會領到薪資。

羅齊爾本季年薪高達2660萬美元，聯盟將把他未發放的薪資「凍結」存入信託帳戶，若最終被證明清白並獲准「復職」，這筆金額將全數補發。不過，球員工會（NBPA）已公開抗議此舉，「我們同意聯盟維護比賽公正性的重要性，但讓特里在未經審判前被無薪停職，違反了『無罪推定原則』，也與我們的勞資協議內容不符。」工會表示將透過正式法律程序提出申訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與羅齊爾不同，畢拉普斯的700萬美元薪資不會被凍結，而是直接暫停發放，待FBI調查結果出爐後再決定是否補償。

▲▼NBA賭博風暴擴大，熱火後衛羅齊爾、拓荒者名人堂教頭畢拉普斯、前騎士助教瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲波特蘭總教練畢拉普斯也因涉案被停職。（圖／達志影像／美聯社）

羅齊爾近期也因另一宗財務問題受到關注，他的律師證實，美國國稅局（IRS）對他在2021年的「800萬美元稅務留置權」已結清。律師特拉斯蒂（Jim Trusty）澄清，羅齊爾從未欠過800萬美元稅款，實際只少繳了9000美元，那筆錢早已補繳，但留置文件尚未正式撤除。

根據《ESPN》報導，這份留置權文件於2023年11月在佛州布勞沃郡登錄，該地也是羅齊爾的住所所在地；當地政府與國稅局尚未對此發表回應。

現年30歲的羅齊爾在2021年效力夏洛特黃蜂，如今效力熱火。據聯邦檢方指控，他涉嫌在2023年3月23日為共犯提供資訊，協助對方投注並從中獲利。該場比賽他出賽時間有限，押注他「數據表現低於預期」的賭徒因此贏得獎金。檢方認為，這與2024年被永久禁賽的前多倫多球員波特（Jontay Porter）案性質相似。

羅齊爾在2022-23賽季最後8場未出賽，球隊當時以腳傷為由讓他休戰，但外界質疑是否與案件有關。

▲▼NBA賭博風暴擴大，熱火後衛羅齊爾、拓荒者名人堂教頭畢拉普斯、前騎士助教瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA賭博風暴，熱火後衛羅齊爾、拓荒者名人堂教頭畢拉普斯、前騎士助教瓊斯涉案。（圖／達志影像／美聯社）

據消息人士透露，當時多家博彩公司偵測到與羅齊爾有關的「特殊投注項目」（prop bets）出現異常下注行為，立刻通報NBA。聯盟曾介入調查，但由於無傳喚權，最終未找到足夠證據證明他違規。

目前，NBA也宣布將重新檢討傷病資訊的公開機制，以防內部消息被濫用。這起事件不僅再次動搖NBA對「賭博與比賽公正」的界線，也讓聯盟陷入信任危機。

關鍵字： NBA賭博醜聞熱火拓荒者羅齊爾畢拉普斯球員工會

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／藍鳥4局再添保險分 3：1領先道奇

不斷更新／藍鳥4局再添保險分 3：1領先道奇

隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了

隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了

日媒爆西武獅鎖定林安可 若確定行使海外FA將掀搶人大戰

日媒爆西武獅鎖定林安可 若確定行使海外FA將掀搶人大戰

大谷翔平狂被敬遠連外媒都看不下去！羅伯斯苦笑：想改規則也難

大谷翔平狂被敬遠連外媒都看不下去！羅伯斯苦笑：想改規則也難

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

羅伯斯拆開大谷、貝茲求變　藍鳥打線持續火燙！史普林格代打待命

羅伯斯拆開大谷、貝茲求變　藍鳥打線持續火燙！史普林格代打待命

快訊／NBA「半獸人」台籃首秀破功！　領航猿宰獵鷹笑擁2連勝

快訊／NBA「半獸人」台籃首秀破功！　領航猿宰獵鷹笑擁2連勝

補強朱育賢、陳子豪後　味全再進自由市場？「將進行整體評估」

補強朱育賢、陳子豪後　味全再進自由市場？「將進行整體評估」

大谷翔平「超人也有凡人時刻」　美媒：他不是每天都能拯救世界

大谷翔平「超人也有凡人時刻」　美媒：他不是每天都能拯救世界

球員票選獎出爐！羅利包辦2項　大谷翔平無緣連莊

球員票選獎出爐！羅利包辦2項　大谷翔平無緣連莊

李承鉉問中醫「如何降低性慾」　戚薇笑：夫妻開車是要討論的

熱門新聞

不斷更新／藍鳥4局再添保險分 3：1領先道奇

隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了

日媒爆西武獅鎖定林安可 若確定行使海外FA將掀搶人大戰

大谷翔平狂被敬遠連外媒都看不下去！羅伯斯苦笑：想改規則也難

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

羅伯斯拆開大谷、貝茲求變　藍鳥打線持續火燙！史普林格代打待命

讀者回應

﻿

熱門新聞

1藍鳥4局再添保險分 3：1領先道奇

2「隨時待命！」大谷願為道奇中繼出戰

3日媒爆西武獅鎖定林安可！

4大谷狂被敬遠連外媒都怒！羅伯斯苦笑

5TPBL職籃烏龍　張宗憲驅逐出場沒發現

最新新聞

1羅齊爾涉賭薪資遭凍結！球員工會抗議

2藍鳥4局再添保險分 3：1領先道奇

3羅伯斯暗示大谷有望G6、G7再登板！

4道奇拆開大谷、貝茲求變　春天哥待命

5MLB贊助破20億美元　大谷效應發威

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

【這團太會演】萬聖節最強雲霄飛車扮裝現身！全員抖動＋俯衝神還原

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

周玉蔻罵醜又髒　王世堅喊「敬老尊賢」：不評論極少數沒格調老太太

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366