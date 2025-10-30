大谷翔平狂被敬遠連外媒都看不下去！羅伯斯苦笑：想改規則也難

▲道奇總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在世界大賽第5戰開打前出席賽前記者會，首度回應第3戰引發熱議的「申告敬遠」爭議。他坦言，雖然身為道奇教頭希望這項規則能被取消，但也指出，「這仍是一種策略，要改掉恐怕不容易。」

大谷翔平在第3戰苦鬥18局的比賽中，前4打席火力全開，分別敲出二壘打、陽春砲、適時二壘打與全壘打，單場4打數4安打、3打點，之後卻遭到連續4次敬遠，第17局兩出局一壘有人時也再度獲保送。這場比賽他締造單場9次上壘的季後賽新紀錄，並追平世界大賽119年來單場最多長打紀錄（4支）。

對此，有美國記者在記者會上向羅伯斯表示，「您不覺得申告敬遠已經失去存在意義了嗎？若投手真的不想對決大谷，應該親自投球，而不是讓他直接上壘。這樣少了12球實際對決，也可能是比賽拖到18局的原因。您在球員時代經歷過邦茲（Barry Bonds）被頻繁敬遠的年代，如今又是大谷的總教練。這樣的規則，等於奪走了球界頂尖打者揮棒的機會。」。」

羅伯斯聽後苦笑回應，「老實說，從道奇的角度，我也希望這條規則被廢除，因為對我們不利。但從整體來看，這仍屬於棒球的一部分戰略，其他球隊也同樣適用。若僅因為有人不敢在世界大賽和大谷對決就改規則，恐怕不太現實。」

羅伯斯坦言，當頂尖打者被剝奪揮棒機會時，確實讓比賽少了看點，「但我試著保持中立的角度，不得不承認——這確實是一項策略。」