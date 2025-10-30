運動雲

日媒爆西武獅鎖定林安可 若確定行使海外FA將掀搶人大戰

▲統一獅林安可。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

日本媒體報導指出，日職埼玉西武獅隊鎖定中華職棒統一獅外野手林安可，列為下季新洋將候補名單之一。球團希望補強長打火力，林安可具備左打強棒特質，正符合西武補強需求。

日刊體育撰文介紹林安可背景，「台灣出身、母親為阿根廷籍的左投左打外野手。2020年在中華職棒以32轟、99打點拿下雙冠王，同年榮獲新人王。本季為加盟第7年，打擊率3成18、23轟、73打點，僅次於同樣出身西武的吳念庭，名列聯盟打擊第二。去年（2024年）11月的世界12強賽中，林安可曾在東京巨蛋對日本隊時，從羅德橫山手中轟出右外野上層全壘打。」

報導進一步表示，西武隊本季陣中右打者居多，新人渡部聖有望明年從左外野改守三壘，因此「左打長打型外野手」是球團鎖定的補強方向，林安可的條件完全符合。 西武目前已確定與外野手奈文（Tyler Nevin ）續約，投手溫根特（Trey Wingenter ）及拉米瑞茲（Emmanuel Ramírez ）也將留隊，秋訓參與的日裔巴西投手高橋波（Bo Takahashi）預計續約。

至於右打者塞德尼奧（Leandro Cedeño ）與J.D.戴維斯（Jonathan Gregory Davis） 球團本部長廣池浩司表示，「我們會看看市場上還有哪些選手出現。這兩位雖不是百分之百滿意，但實力我們很清楚，目前仍在評估中，畢竟還有保留期限。」

據了解，目前確實是西武獅最為積極，且已進一步與統一獅接觸。兩隊自2016年起展開「台日雙獅好友交流活動」，從訓練營、教練研習到球員互訪，合作關係持續至今，雙方互動密切。

統一獅領隊蘇泰安昨日受訪表示，「安可日前已有向球團表達想旅外的意願，但由於行使旅外球員的日期才剛開始，依聯盟規章尚有10個工作天的時間，球團後續會再密切注意此動態。」

日媒報導最後指出，林安可預計近期正式宣布行使海外自由球員（FA）資格，日職多支球團對他展現濃厚興趣，預料將掀起一場搶人戰。

