大谷翔平「超人也有凡人時刻」　美媒：他不是每天都能拯救世界

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國《USA Today》以〈Shohei Ohtani is mortal.〉（大谷翔平終究是凡人）為題，形容他在締造「連9打席上壘」傳奇後終於顯得平凡。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第4戰，道奇球星大谷翔平「二刀流」登場，投6局被敲6安失4分吞敗，6次三振、1次保送；打擊則3打數無安打。道奇最終以2比6不敵藍鳥，系列戰被追成2比2平手。

美國《USA Today》以「Shohei Ohtani is mortal.（大谷翔平終究是凡人）」為題報導，形容他在前一戰締造「連9打席上壘」的傳奇表現後，終於在現實面前顯得平凡。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也語帶心疼地說，「他也是人啊。也許他自己不覺得有壓力，但他每天都對自己有超高期待。大家都想看偉大球員做出偉大表現，也許這樣的期待對他有點不公平。」

被小葛雷羅轟垮的關鍵一球

大谷3局面對小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）時投出偏高滑球，被轟出左外野兩分砲。藍鳥教頭史奈德（John Schneider）直言，「那一球改變了整場比賽。」 
大谷賽後也相當懊悔，「那球是錯誤選擇，我希望能收回它，位置太糟了。」

他在第6局結束時投滿90球，仍堅持自己能再續投，最終第7局連被敲兩安後退場。羅伯斯透露，「他說自己還能投3局，他對身體狀況一向很清楚，但結果證明那是代價高昂的勇氣。」

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷在延長18局的史詩大戰中全場9打席全上壘（含4次敬遠），單場締造傳奇紀錄，也被媒體形容為「超人一戰」。  （圖／達志影像／美聯社）

前一夜的「超人戰」留下後遺症

就在前一天，大谷在延長18局的史詩大戰中全場9打席全上壘（含4次敬遠），單場締造傳奇紀錄，也被媒體形容為「超人一戰」。 
《Yahoo Sports》指出，「他是超人，但即便是超人，也無法完全免於18局大戰的後遺症。」

《USA Today》評論更引用漫畫比喻，「就算是超人，也有被氪石削弱的時候，也會想掛起披風、當回克拉克・肯特（Clark Kent）。大谷翔平不可能天天拯救道奇，他現在最需要的是休息。」

英雄的凡人時刻

大谷表示，賽前牛棚熱身時就覺得投球機制有點不順，「這種狀況這季發生過幾次。」儘管身體疲憊，他仍撐到第7局才退場，「至少要做到基本的事，替球隊爭取分數。」

《USA Today》結語寫道，「他或許像超人，但畢竟不是每天都能拯救世界。」 

關鍵字： 大谷翔平道奇美媒評論超人一戰系列戰

